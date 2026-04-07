ข่าว

ผบ.นาวิกฯ ต่อสายเคลียร์ใจ กัน จอมพลัง หลังบิ๊กทหารเรือโทรมาต่อว่ากลางดึก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 08:56 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 09:00 น.
75

ผบ.นาวิกฯ ต่อสายเคลียร์ใจ ขอบคุณที่ช่วยพัฒนาชายแดนและขอโทษ กัน จอมพลัง หลังบิ๊กทหารเรือโทรมาต่อว่ากลางดึก หาว่าล้ำเส้น

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชญ์ หรือ กัน จอมพลัง เคยโพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยว่า “เมื่อคืนมีผู้ใหญ่ทหารเรือนั่งกินไวน์แล้วโทรหาผมกลางดึกขอพูดตรงๆกับผม จนรู้สึกหักหาญน้ำใจ ถ้าลูกน้องท่านได้ฟังมีอึ้ง ผมก็เลยพูดตรงๆกลับไปเช่นกัน ผมชอบเลยครับความตรงๆที่ไม่ต้องเกรงใจ”

หลังจากที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่คนนี้รู้สึกว่า กัน จอมพลัง ล้ำเส้น เสือบเนื่องจากที่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยและทหารกัมพูชา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์บริเวณชายแดนจังหวัดตราด โดยในเหตุการณ์ดังกล่าวนายกันเข้าไปเจรจาจนไม่เกิดความรุนแรงขึ้นนั้น

ล่าสุดนายกัน จอมพลัง โพสต์ข้อความระบุว่า “พลเรือโทอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ นาวิกโยธินท่าน โทรมาหาผมหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าลูกน้องของท่าน นั่งจิ๊บไวน์แล้วโทรมาหาผมกลางดึกซึ่งท่านรองเค้าไม่โอเคที่ผมไล่ทหารเขมรที่ติดอาวุธให้กลับจากการเผชิญหน้าขณะนั้นปืนจ่อกันแล้วและท่านรองไม่โอเคที่ผมไปยืนอยู่ต่อหน้าปรักสุคนรองนายกของเขมร

ท่าน ผบ นาวิกโยธิน ได้กล่าวขอโทษแทนลูกน้องท่านที่โทรมาพูดเช่นนั้นท่านยืนยันไม่เห็นด้วยกับคำพูดและสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งผมเป็นผู้น้อยอาวุโสน้อยกว่ามากแต่ท่านยังแสดงความเป็นสุภาพบุรุษทั้งขอโทษและขอบคุณที่ผมช่วยทหารเรือมาเยอะแยะมากมาย

สุดท้ายท่านบอกให้ผมช่วยกันพัฒนาชายแดนตราดกับทหารเรือต่อไปครับ ขอบคุณที่ท่านเห็นในสิ่งที่ผมทำและแสดงความเป็นสุภาพบุรุษครับผม”

ก่อนจะเขียนปิดท้ายว่า “ผมเชื่อตอนนี้ ท่าน รอง คงเข้าใจแล้วว่าผมไม่ใช่ลูกน้องท่านและการพูดคุยด้วยการหักหาญไท่รักษาน้ำใจเวลาคนเค้าทำบ้างท่านจะรู้สึกอย่างไร ขอบคุณพี่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่เข้าใจผมครับ”

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button