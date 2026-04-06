ข่าว
นายกฯ อนุทิน ก้มกราบ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เข้าเฝ้าถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติ
นายกฯ อนุทินเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ถวายแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ 75 พรรษา
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าเพื่อกราบถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 5 เมษายน พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 75 พรรษา
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายกรัฐมนตรีได้ถวายแจกันดอกไม้พร้อมกราบพระบาทถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีในวาระศุภมงคลนี้
วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว
