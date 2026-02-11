6 แก๊งทรชนอินเดีย รุมโทรมพนักงานสปา บังคับเพื่อนดูต่อหน้า เหตุฉุนเจ้าของไม่จ่าย “ค่าคุ้มครอง”
ทรชนอินเดีย 6 คนรุมโทรมพนักงานสปา บังคับเพื่อนร่วมงานดูต่อหน้า เหตุฉุนเจ้าของไม่จ่าย “ค่าคุ้มครอง”
สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์อาชญากรรมสะเทือนขวัญในเมืองธิรุวัลลา รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย พนักงานสปาหญิงรายหนึ่งถูกกลุ่มคนร้ายชาย 6 คน รุมข่มขืนกระทำชำเราอย่างโหดร้าย โดยบังคับให้เพื่อนร่วมงานของเธอดูเหตุการณ์ที่สร้างความบอบช้ำทางจิตใจนี้ด้วย
รายงานระบุว่า คดีเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีสาเหตุมาจากเจ้าของสปาปฏิเสธจ่ายเงินค่าคุ้มครองจำนวน 50,000 รูปี หรือประมาณ 21,500 บาท ให้กับกลุ่มอาชญากร กลุ่มคนร้ายซึ่งพกพาอาวุธมีดได้บุกเข้ามาและฉุดกระชากเหยื่อสาวเข้าไปในห้องก่อนลงมือข่มขืน
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า หัวหน้าแก๊งนี้คือ ซูบิน อเล็กซานเดอร์ อาชญากรวัย 29 ปี ผู้มีประวัติคดีติดตัวถึง 11 คดี ตั้งแต่พยายามฆ่าไปจนถึงลักทรัพย์ เพิ่งได้รับการประกันตัวออกมา
ในระหว่างปฏิบัติการเข้าจับกุมตัวซูบินเมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ เขาได้ขัดขืนและปล่อยสุนัขเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย นอกจากนี้ ตำรวจยังจับกุมผู้ต้องหาอีกรายคือ เบอร์ลิน ดาส วัย 38 ปี
ในตอนแรกผู้เสียหายลังเลที่จะแจ้งความเนื่องจากความหวาดกลัวจากการถูกข่มขู่ แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถรวบรวมหลักฐานได้จากภาพกล้องวงจรปิด (CCTV)
ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่า คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด 6 ราย ขณะนี้สามารถจับกุมตัวได้แล้ว 4 ราย (รวมถึงซูบินและดาส) ซึ่งอยู่ระหว่างการฝากขังและสอบสวน ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือยังคงหลบหนี อยู่ระหว่างการติดตามตัว
