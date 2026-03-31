ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แซะแรง “อนุทิน” ส่ง “สุชาติ” แก้วิกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 17:12 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 17:12 น.
"ไอซ์ รักชนก" แซะแรง "อนุทิน" ส่ง "สุชาติ" ลงพื้นที่แก้วิกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ แต่ยังดีที่รัฐบาลสนใจความเดือดร้อน

จากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดการปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า ในพื้นที่ 3-4 จังหวัดภาคเหนือ

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “นายกรัฐมนตรี สั่งจัดการไฟป่าภาคเหนือ แก้ฝุ่น pm ข่าวดี : รัฐบาลเริ่มสนใจความเดือดร้อนของคนภาคเหนือ ข่าวร้าย(?) : คนที่สั่งให้มาดูแล คือ สุชาติ ชมกลิ่น” นอกจากนี้ยังระบุข้อความเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ว่า “คนเหนือ : เวรกรรมอะไรของกู”

สำหรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัย ครม.อนุทิน 1 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 68 ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ จนกระทั่งได้ดำรงตำแหน่งเดียวกันต่อเนื่องใน ครม.อนุทิน 2 ในนามพรรคภูมิใจไทย

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

