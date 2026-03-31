แด๊กซ์ เล่าใครร้องก่อน หลังกระแสคืนมิตรภาพ “Big Ass” รอบ 15 ปี
เล่นเอาแฟนเพลงขาร็อกแซวไม่เลิก ล่าสุด แด๊กซ์ อดีตร้องนำวงบิ๊กแอส โพสต์เล่านาทีสุดอบอุ่นในรอบ 15 ปี ตกลงใครเสียน้ำตาก่อนกันแน่
วันที่ 31 มี.ค. 2569 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “DAX ROCK RIDER” ของเอกรัตน์ วงศ์ฉลาด หรือ แด๊กซ์ วัย 50 ปี ได้เปิดเผยเบื้องหลังที่เจ้าตัวถึงกับปล่อยโฮเมื่อปรากฏภาพหวนกับมาจูบปากสานสัมพันธ์คืนดีกันในนานกว่า 15 ปี ที่บนโลกออนไลน์พากันแชร์คลิปวานนี้ (30 มี.ค.) กันจนเป็นไวรัล
ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความโดยยืนกรานว่า ฝ่ายที่เสียน้ำตาก่อนนั้นไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอน “ความจริงมีหนึ่งเดียว
ไอ้กบมันร้องไห้ก่อน แล้วมันมาเปิดเดโม่เพลงเก่าๆ บิ้วผมครับ แล้วใครจะต้านทานไหว #DaxRockRider”
ก่อนจะปล่อยประโยคข้างต้นเจ้าตัวยังแอบหล่นมุกทีเล่นทีจริงว่า เป็นเอไอ (AI) ถึงคลิปร้องไห้เปิดใจคิดถึงอดีตเพื่อนร่วมวงบิ๊กแอส (Big Ass) ไล่เรียงตั้งแต่ อ๊อฟ พูนศักดิ์ มือกีตาร์รุ่นพี่ที่ชวนมาเข้าวง “กบ” ขจรเดช พรมรักษา มือกลองซึ่งนั่งเสียน้ำตาอยู่ข้างๆ ด้วยความตื้นตัน รวมถึง “โอ๊ค” พงศ์พันธ์ พลสิทธิ์ และ “หมู” อภิชาติ พรมรักษา ที่ต้องทั้งดึงทั้งรั้งและเข้ามาเขย่าไหล่ หลังปรากฎภาพที่อดีตเพื่อนร่วมวงเสียทรงชนิดน้อยครั้งจะหลุดภาพแบบนี้ออกมา
ขณะเดียวกัน กบ มือกลองบิ๊กแอส ยังได้เผยภาพเบื้องหลังด้วยเช่นกันพร้อมแคปชั่นสั่นๆ แต่เชื่อว่าแฟนขาร็อกหลายคนน่าจะอดอมยิ้มไม่ได้ “ก่อนจะตายจากกัน..”
นอกจากนี้บนหน้าฟีดยังมีการลงคลิปซิงเกิลใหม่ “อดีตคืออดีต” ฟีจเจอริ่งกับ หนึ่ง ETC. และเชาว์ คอกเทล ตอกย้ำเรื่องราวที่ผ่านมานั้นเป็นอดีตไปแล้วจริงๆ (ดูคลิป)
สำหรับการกลับมาคืนมิตรภาพซึ่งทำท่าจะแน่นแฟ้นกว่าในอดีตที่ออกจากวงไปตั้งแต่ปี 2554 แล้ว แด๊กซ์ยังเตรียมจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ เดือน พ.ย.69 ที่จะถึงนี้กับวงบิ๊กแอสที่แจ้งเกิดกันมาอีกด้วย
- แด๊กซ์ ปล่อยโฮรวมตัวเพื่อนเก่า Big Ass ขาร็อกสุดตื้นตันโมเมนต์ที่รอ 15 ปี (คลิป)
