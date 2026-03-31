บันเทิง

แด๊กซ์ เล่าใครร้องก่อน หลังกระแสคืนมิตรภาพ “Big Ass” รอบ 15 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 17:15 น.
57
แด๊กร้องไห้
ภาพ @DAX ROCK​ RIDER

เล่นเอาแฟนเพลงขาร็อกแซวไม่เลิก ล่าสุด แด๊กซ์ อดีตร้องนำวงบิ๊กแอส โพสต์เล่านาทีสุดอบอุ่นในรอบ 15 ปี ตกลงใครเสียน้ำตาก่อนกันแน่

วันที่ 31 มี.ค. 2569 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “DAX ROCK​ RIDER” ของเอกรัตน์ วงศ์ฉลาด หรือ แด๊กซ์ วัย 50 ปี ได้เปิดเผยเบื้องหลังที่เจ้าตัวถึงกับปล่อยโฮเมื่อปรากฏภาพหวนกับมาจูบปากสานสัมพันธ์คืนดีกันในนานกว่า 15 ปี ที่บนโลกออนไลน์พากันแชร์คลิปวานนี้ (30 มี.ค.) กันจนเป็นไวรัล

ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความโดยยืนกรานว่า ฝ่ายที่เสียน้ำตาก่อนนั้นไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอน “ความจริงมีหนึ่งเดียว
ไอ้กบมันร้องไห้ก่อน แล้วมันมาเปิดเดโม่เพลงเก่าๆ บิ้วผมครับ แล้วใครจะต้านทานไหว #DaxRockRider”

ภาพ @Facebook DAX ROCK​ RIDER

ก่อนจะปล่อยประโยคข้างต้นเจ้าตัวยังแอบหล่นมุกทีเล่นทีจริงว่า เป็นเอไอ (AI) ถึงคลิปร้องไห้เปิดใจคิดถึงอดีตเพื่อนร่วมวงบิ๊กแอส (Big Ass) ไล่เรียงตั้งแต่ อ๊อฟ พูนศักดิ์ มือกีตาร์รุ่นพี่ที่ชวนมาเข้าวง “กบ” ขจรเดช พรมรักษา มือกลองซึ่งนั่งเสียน้ำตาอยู่ข้างๆ ด้วยความตื้นตัน รวมถึง “โอ๊ค” พงศ์พันธ์ พลสิทธิ์ และ “หมู” อภิชาติ พรมรักษา ที่ต้องทั้งดึงทั้งรั้งและเข้ามาเขย่าไหล่ หลังปรากฎภาพที่อดีตเพื่อนร่วมวงเสียทรงชนิดน้อยครั้งจะหลุดภาพแบบนี้ออกมา

ขณะเดียวกัน กบ มือกลองบิ๊กแอส ยังได้เผยภาพเบื้องหลังด้วยเช่นกันพร้อมแคปชั่นสั่นๆ แต่เชื่อว่าแฟนขาร็อกหลายคนน่าจะอดอมยิ้มไม่ได้ “ก่อนจะตายจากกัน..”

ก่อนจะตายจากกันไป กบ บิ๊กแอส
ภาพ Facebook @Kob BigAss
กบ มือกลองกับแด๊กซ์ อดีตร้องนำวงบิ๊กแอส
ภาพ Facebook @Kob BigAss

นอกจากนี้บนหน้าฟีดยังมีการลงคลิปซิงเกิลใหม่ “อดีตคืออดีต” ฟีจเจอริ่งกับ หนึ่ง ETC. และเชาว์ คอกเทล ตอกย้ำเรื่องราวที่ผ่านมานั้นเป็นอดีตไปแล้วจริงๆ (ดูคลิป)

สำหรับการกลับมาคืนมิตรภาพซึ่งทำท่าจะแน่นแฟ้นกว่าในอดีตที่ออกจากวงไปตั้งแต่ปี 2554 แล้ว แด๊กซ์ยังเตรียมจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ เดือน พ.ย.69 ที่จะถึงนี้กับวงบิ๊กแอสที่แจ้งเกิดกันมาอีกด้วย

DAX ROCK​ RIDER ใครร้องไห้ก่อนวันคือนดี Big ass
ภาพ @Facebook DAX ROCK​ RIDER
แด๊กซ์ บิ๊กแอส Big Ass ร้องไห้คืนดีเพื่อนร่วมวง
ภาพ IG @poonsak
แด๊กซ์ ถ่ายรูปร่วมเฟรมอดีตเพื่อนร่วมวงบิ๊กแอส โดยมี เจ๋งเดชา โคนาโล ร้องนำคนปัจจุบัร่วมเฟรม
ภาพ IG @poonsak

ประวัติ คริสติน กุลสตรี นางแบบลูกครึ่ง 3 สาย สู่นักแสดงซีรีส์แซฟฟิก บันเทิง

ประวัติ คริสติน กุลสตรี นางแบบลูกครึ่ง 3 สาย สู่นักแสดงซีรีส์แซฟฟิก

31 วินาที ที่แล้ว
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เผยข้อมูลคนไทย 66 ล้านคนหลุด ข่าวการเมือง

ข้อมูลคนไทย 66 ล้าน หลุดว่อนตลาดมืด นายกฯ ก็ไม่รอด ขายแค่ 1650 บาท

2 นาที ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; แซะแรง &quot;อนุทิน&quot; ส่ง &quot;สุชาติ&quot; แก้วกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แซะแรง “อนุทิน” ส่ง “สุชาติ” แก้วิกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ

26 นาที ที่แล้ว
แด๊กร้องไห้ บันเทิง

แด๊กซ์ เล่าใครร้องก่อน หลังกระแสคืนมิตรภาพ “Big Ass” รอบ 15 ปี

39 นาที ที่แล้ว
เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน ข่าว

เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน

42 นาที ที่แล้ว
งูเห่าโรงแรมกระบี่ ข่าว

“โรงแรมไทย” ดังกระฉ่อน สื่อนอกตีไวรัล นทท.เจองูเลื้อยผ่านคอบนที่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสติน กุลสตรี ถูกล่วงละเมิดทางเพศในห้องพัก บันเทิง

คริสติน กุลสตรี นางแบบคนดัง ถูกล่วงละเมิดในห้องพัก ขอความช่วยเหลือด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพชรประเสริฐทัวร์ แจ้งปิดจองตั๋วล่วงหน้า 6-20 เม.ย. 69 รอปรับราคาใหม่ หลังน้ำมันแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตหนัก! เชียงใหม่ ประกาศ 2 อำเภอ &quot;สะเมิง-ฮอด&quot; เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินไฟป่า ข่าว

วิกฤตหนัก! เชียงใหม่ ประกาศ 2 อำเภอ “สะเมิง-ฮอด” เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินไฟป่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเกณฑ์เยียวยาน้ำมัน รถบรรทุก-บัส-ไรเดอร์ รับสิทธิ์อุดหนุน เริ่ม 1-30 เม.ย.นี้ เศรษฐกิจ

เช็กเกณฑ์เยียวยาน้ำมัน รถบรรทุก-บัส-ไรเดอร์ รับสิทธิ์อุดหนุน เริ่ม 1-30 เม.ย.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คกก.เรือนจำคลองเปรม มีมติให้ “ทักษิณ” ติด 1 ใน 10 ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตั้งข้อสงสัยสต็อกน้ำมันเก่าอัปราคา ทำกำไร ข่าว

ณวัฒน์ สงสัย เก็บสต๊อกน้ำมันเก่าอัปราคา ฟันกำไรเพิ่ม ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของบ้านติดป้ายวางยาเบื่อหมา ฉะเชิงเทรา ข่าว

ขึ้นป้ายขู่วางยาสุนัข! มุมเจ้าของบ้านเปิดใจ ทนมา 6 ปี แมวตาย-สัตว์เลี้ยง 10 ตัวก็ไม่รอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท ข่าว

กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ ข่าว

พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเผยสาเหตุย้าย “น.อ.ธรรมนูญ” ถูกตั้งคำถามเอี่ยวเผชิญหน้าเขมรหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา &quot;ยอมแล้ว เอาไปเลย&quot; บันเทิง

ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา “ยอมแล้ว เอาไปเลย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย เคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยูโรวิชัน งานประกวดร้องเพลงนานาชาติเตรียมจัดแข่งเวอร์ชันเอเชีย ไทยเข้าร่วมด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน ช่วยประชาชนประหยัด เริ่ม 1 เมษายน 2569 ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน นาน 3 เดือน ช่วยประชาชน หลังวิกฤตสงคราม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถเช่าอนุทินสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันในจ.นครพนม เลขเด็ด

ทะเบียนรถนายกฯ อนุทิน ขับสุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน เลขเด็ดโค้งสุดท้าย งวด 1/4/69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีสาวลาว นนทบุรี กลิ่นศพ ข่าวอาชญากรรม

รุมชี้เป้า หลังเพจดังเปิดข้อมูลกลิ่นศพโชยเข้ารร. เหตุยังหาชิ้นส่วนไม่ครบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ออกโรงป้อง “ผู้กองโทนี่” ยืนยันไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องเขมรก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเดินทางไทย-ญี่ปุ่น ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น.อ.ธรรมนูญ&quot; เปิดใจ น้อมรับคำสั่งเด้งฟ้าผ่า ลั่นรู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ ข่าว

“น.อ.ธรรมนูญ” เปิดใจ หลังถูกสั่งเด้งฟ้าผ่า รู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เผยข้อมูลคนไทย 66 ล้านคนหลุด

ข้อมูลคนไทย 66 ล้าน หลุดว่อนตลาดมืด นายกฯ ก็ไม่รอด ขายแค่ 1650 บาท

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; แซะแรง &quot;อนุทิน&quot; ส่ง &quot;สุชาติ&quot; แก้วกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ

“ไอซ์ รักชนก” แซะแรง “อนุทิน” ส่ง “สุชาติ” แก้วิกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน

เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
งูเห่าโรงแรมกระบี่

“โรงแรมไทย” ดังกระฉ่อน สื่อนอกตีไวรัล นทท.เจองูเลื้อยผ่านคอบนที่นอน

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
