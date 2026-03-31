ข่าวการเมือง

ข้อมูลคนไทย 66 ล้าน หลุดว่อนตลาดมืด นายกฯ ก็ไม่รอด ขายแค่ 1650 บาท

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 17:38 น.
50
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เผยข้อมูลคนไทย 66 ล้านคนหลุด

ภาวุธ เจ้าพ่อไอที เตือนข้อมูลคนไทย 66 ล้านชื่อรั่วไหล หลุดขายตลาดมืดเพียง 1,650 บาท ทั้งเลขบัตรพ่อแม่-สิทธิรักษาพยาบาล ซัดหน่วยงานแก้ระบบเงียบ ๆ ปล่อยประชาชนตกเป็นเป้านิ่ง

ประชาชนตื่นตระหนกหนัก หลัง นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน และผู้บุกเบิกวงการอีคอมเมิร์ซไทย ออกมาเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยกว่า 66 ล้านคนรั่วไหล ซ้ำเขาสามารถซื้อข้อมูลเหล่านี้จากตลาดมืดได้ในราคาเพียง 1,650 บาท ซึ่งข้อมูลที่หลุดออกไปนั้นมีจำนวนมหาศาล ครอบคลุมประชากรเกือบทั้งประเทศ รวมถึงข้อมูลของนายกรัฐมนตรีด้วย

สำหรับรายละเอียดข้อมูลสำคัญที่หลุดไปนั้นมีตั้งแต่ข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านทั้งหมด รวมทั้งเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของพ่อและแม่ ซึ่งมิจฉาชีพสามารถนำไปใช้สืบค้นข้อมูลเครือญาติย้อนหลังได้ และข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล เช่น สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สิทธิข้าราชการ และชื่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

นายภาวุธระบุเพิ่มเติมว่า หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบแอบดำเนินการแก้ไขระบบและปิดช่องโหว่ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านี้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหล ปัญหาสำคัญคือหน่วยงานดังกล่าวไม่ยอมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบ

อย่างไรก็ดี นายภาวุธ มองว่าการปกปิดเรื่องนี้และเลือกที่จะเงียบ ทำให้ชาวบ้านไม่รู้ตัวว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพ และปล่อยให้ประชาชนกลายเป็นเป้าหมายของแก๊งมิจฉาชีพต่อไป

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ แฉข้อมูลคนไทย 66 ล้านคนหลุด
ภาพจาก Facebook : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ – Pawoot Pongvitayapanu
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เผยข้อมูลคนไทย 66 ล้านคนมีค่า 1650 บาท
ภาพจาก Facebook : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ – Pawoot Pongvitayapanu

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

