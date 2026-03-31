ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน นาน 3 เดือน ช่วยประชาชน หลังวิกฤตสงคราม

sukanlaya s. เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 14:04 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 14:04 น.
รัฐบาลออสเตรเลียประกาศลดภาษีน้ำมัน 3 เดือน เริ่ม 1 เมษายนนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรถบรรทุกช่วยขนส่ง ช่วยประชาชนรับมือวิกฤตค่าครองชีพจากพิษสงคราม

นายกรัฐมนตรีแอนโธนี อัลบานีซี แห่งออสเตรเลีย ประกาศมาตรการด่วนช่วยเหลือประชาชนที่กำลังแบกรับภาระค่าครองชีพ ด้วยการสั่งลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงครึ่งหนึ่ง ช่วยให้ผู้ใช้รถประหยัดเงินค่าน้ำมันได้ทันทีลิตรละ 26.3 เซนต์ออสเตรเลีย (ประมาณ 5.90 บาท) พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ที่สะดวกหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยลดความต้องการใช้เชื้อเพลิงในภาพรวม

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีแห่งชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ข้อสรุปในการบรรเทาปัญหาวิกฤตน้ำมัน โดยปรับลดจากเดิม 52.6 เซนต์ต่อลิตร เหลือเพียง 26.3 เซนต์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ถนนสำหรับรถบรรทุกหนักให้เป็นศูนย์เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่ง

ขณะที่ จิม ชาลเมอร์ส รัฐมนตรีคลัง ระบุว่ามาตรการนี้ต้องใช้งบประมาณสูงถึง 2.55 พันล้านดอลลาร์ โดยรัฐบาลได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภค (ACCC) ให้จับตาดูสถานีบริการน้ำมันอย่างใกล้ชิดว่ามีการลดราคาลงตามภาษีที่ลดลงจริงหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้การเติมน้ำมันเต็มถัง (ขนาด 65 ลิตร) ประหยัดเงินได้เกือบ 19 ดอลลาร์

รัฐบาลได้วางกรอบการทำงานไว้ 4 ขั้นตอนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมันเป็นไปอย่างมีระบบ

1. วางแผนและเตรียมพร้อม : ขั้นเริ่มต้นในการเฝ้าระวัง

2. เน้นประสานงานคู่ค้าเพื่อจัดหาซัพพลายและบริหารคลังสำรองน้ำมัน

3. เริ่มรณรงค์ให้ลดการใช้เชื้อเพลิงโดยสมัครใจ เพื่อส่งต่อน้ำมันไปยังภาคส่วนที่จำเป็นที่สุด

4. รัฐต้องเข้าควบคุมเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจและบริการที่จำเป็นยังคงดำเนินต่อไปได้

แม้มาตรการนี้จะดูเป็นข่าวดี แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการลดภาษีแบบหว่านแหอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีฐานะดีมากกว่า และการที่น้ำมันราคาถูกลงอาจไปกระตุ้นความต้องการใช้จนกลายเป็นแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อ

แองกัส เทย์เลอร์ ผู้นำฝ่ายค้าน มองว่ามาตรการนี้มาช้าเกินไปและตำหนิรัฐบาลที่ไม่มีแผนตัดลดงบประมาณส่วนอื่นมาชดเชยรายได้ที่หายไป รวมถึงยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งน้ำมันไปถึงปั๊มที่ขาดแคลนได้อย่างไร

ขณะเดียวกัน รัฐวิกตอเรียและแทสเมเนียขานรับด้วยการเปิดให้ขึ้นรถสาธารณะฟรี ส่วนรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐออสเตรเลียตะวันตกยังคงยืนยันเก็บค่าโดยสารตามเดิม

นายกรัฐมนตรีอัลบานีซี ทิ้งท้ายด้วยการขอความร่วมมือให้ชาวออสเตรเลียซื้อน้ำมันเท่าที่จำเป็น และหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง เพื่อที่จะได้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอส่งไปยังพื้นที่ภูมิภาคและอุตสาหกรรมที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในขณะนี้

ข้อมูลจาก : theguardian

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

