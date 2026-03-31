ยูโรวิชัน งานประกวดร้องเพลงนานาชาติเตรียมจัดแข่งเวอร์ชันเอเชีย ไทยเข้าร่วมด้วย
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ยูโรวิชัน (Eurovision) การประกวดเพลงระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะมีเวอร์ชันเอเชีย ภายหลังจากที่ปกติแล้วจะแข่งขันกันในกลุ่มประเทศยุโรป
โดยเบื้องต้นมีรายงานว่ามี 10 ชาติในเอเชียเข้าร่วมแล้ว หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย ซึ่งแต่ละชาติจะคัดเลือกตัวแทนเอง ก่อนจะแข่งขันรอบชิงในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ที่กรุงเทพ
“ในขณะที่งานประกวด Eurovision ครบรอบ 70 ปี พวกเราคิดว่า การเริ่มต้นบทบาทใหม่นี้ในเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง” มาร์ติน กรีน ผู้อำนวยการกองประกวดกล่าว
สำหรับการแข่งขัน Eurovision นั้น เพลงที่แสดงในยูโรวิชั่นต้องเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเองและร้องนำสด ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการโหวตจากผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและแฟนเพลง
นอกจากนี้เวทีดังกล่าวยังเป็นสถานที่แจ้งเกิดศิลปินชื่อดังมาแล้วอย่าง Abba วงป๊อปสัญชาติสวิดิชและ เซลีน ดิออน ที่ลงแข่งในฐานะตัวแทนสวิตเซอร์แลนด์ โดยในปีที่แล้วมีคนชมการประกวดผ่านทุกช่องทางมากกว่า 163 ล้านคนจากทั่วโลก
