"น.อ.ธรรมนูญ" เปิดใจ หลังถูกสั่งเด้งฟ้าผ่า รู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ
“น.อ.ธรรมนูญ วรรณา” เปิดใจหลังถูกสั่งย้าย ผบ.ฉก.นย.ตราด ลั่นรู้ตัวว่าดื้อ แต่ทุกอย่างทำไปเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
ภายหลังจากที่ พล.ร.ต.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันจันทบุรีและตราด ได้ลงนามในคำสั่งโยกย้าย น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) ให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (นปท.ทร.) โดยคำสั่งดังกล่าวถูกประกาศออกมาเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา
ล่าสุด น.อ.ธรรมนูญ วรรณา อดีต ผบ.ฉก.นย.ตราด ได้ออกมาเปิดใจถึงคำสั่งโยกย้ายฟ้าผ่าในครั้งนี้ว่า ในตอนแรกที่รับทราบเรื่องตนเองยังไม่ปักใจเชื่อ คิดว่าเป็นเพียงการเรียกตัวไปประชุมตามปกติ แต่เมื่อได้เห็นรายละเอียดคำสั่งจึงพบว่าเป็นการโยกย้ายให้ไปรับหน้าที่ในหน่วยเก็บกู้ระเบิดของกองทัพเรือ
น.อ.ธรรมนูญ ยืนยันว่าพร้อมน้อมรับตำแหน่งใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกองทัพเรือ แม้ตำแหน่งนี้จะไม่ได้อยู่แนวหน้าสู้รบโดยตรง แต่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้พักผ่อน หลังจากที่ต้องตึงเครียดกับการบัญชาการรบและเผชิญหน้ากับทหารฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ชายแดนมาอย่างยาวนานหลายเดือน
น.อ.ธรรมนูญ กล่าวว่า “พรุ่งนี้บ่าย 3 โมง อยากเชิญสื่อมวลชนมาทำข่าว และให้กำลังใจ หากจะมีมวลชนมาให้กำลังใจก็ดี เพราะผมจะขอบคุณชาวตราดและจันทบุรี ที่ช่วยทำให้เราสามารถนำบ้าน 3 หลังกลับคืนมายังประเทศไทยได้ หากไม่มีชาวตราด และชาวจันทบุรีมาสนับสนุนในการทำถนนเข้าพื้นที่
เราอาจจะไม่สามารถนำพื้นที่กลับมาประเทศไทยได้ ส่วนเรื่องสถานการณ์ชายแดนต่อไปนี้ ต้องให้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนาวิกโยธินตราดเป็นผู้แถลง ส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้น ผมตอบไม่ได้ แต่ผมยอมรับน่าว่าบางครั้งผมก็ดื้อเหมือนกัน แต่ก็ทำไปเพื่ออธิปไตยของประเทศชาติ”
สำหรับผู้ที่จะเข้ามารับไม้ต่อในตำแหน่ง ผบ.ฉก.นย.ตราด แทน น.อ.ธรรมนูญ คือ น.อ.ปรัชญา หาญเทียม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี โดยเพิ่งเข้ารับตำแหน่งที่จังหวัดจันทบุรีไปเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568 ที่ผ่านมา
ย้อนผลงานของ น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ก่อนหน้านี้ รับตำแหน่ง ผบ.ฉก.นย.ตราด เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568 แทน น.อ.ภูริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี ทันทีที่รับตำแหน่ง น.อ.ธรรมนูญ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจสู้รบเดือดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านชำรากซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการยึดคืนพื้นที่บ้าน 3 หลัง รวมถึงพื้นที่บ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของกาสิโนในฝั่งบ้านทมอดา ต.ลเวียงเวล อ.เวียงเวล จ.โพธิสัตว์ ที่รุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของไทย และยังเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มมิจฉาชีพสแกมเมอร์ชาวจีนสีเทา
ระหว่างวันที่ 9-14 ธ.ค. 2568 น.อ.ธรรมนูญ ได้นำกำลังทหารนาวิกโยธินตราด ผู้บังคับกองพัน ทหารรีคอน และหน่วยซีลของกองทัพเรือ บุกเข้ายึดพื้นที่บ้าน 3 หลังกลับคืนมาได้สำเร็จ พร้อมทั้งนำกำลังรุกคืบกดดันไปยังบริเวณบ้านทมอดา ปฏิบัติการครั้งนั้นได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินรบของกองทัพอากาศที่เข้าทิ้งระเบิดทำลายกาสิโนของกลุ่มทุนจีนสีเทาจนพังเสียหายใช้งานไม่ได้ หลังจากที่กาสิโนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฐานยิงปืนต่อสู้กับทหารนาวิกโยธินตราด
ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็น ผบ.ฉก.นย.ตราด น.อ.ธรรมนูญ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และเคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 บ้านเขาล้าน ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่บ้านท่าเส้นและบ้านชำรากโดยตรง น.อ.ธรรมนูญ ได้รับการยกย่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นนายทหารที่ทำงานตรงไปตรงมา และไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: