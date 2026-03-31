ย้อนดูคำพูด “พิพัฒน์” ให้เลิกประกาศขึ้นน้ำมันกลางดึก หลังล่าสุดขึ้นอีก 1.80 บาท

ย้อนดูคำพูด พิพัฒน์ ให้เลิกประกาศขึ้นน้ำมันกลางดึก หลังล่าสุดประกาศขึ้นอีก 1.80 บาท รวมแล้ว 7.80 บาท ภายในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
จากกรณีที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ปตท. และบางจากมีการประกาศปรับขึ้นราคาอีกครั้ง โดยดีเซลขึ้น 1.80 บาทต่อลิตร และเบนซิน 1 บาทต่อลิตร มีผลในวันที่ 31 มี.ค. 69 เวลาตี 5 ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมแล้ว 7.80 บาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ช่วงที่มีการขึ้นน้ำมันทีเดียว 6 บาท นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เคยกล่าวว่าไม่อยากให้มีการประกาศตอน 22.00 น. อีกแล้ว เพราะทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนทัวร์ลงเต็มบ้าน โดยเตรียมหารือกับ กบน. ในเวลา 18.00 น. ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า
