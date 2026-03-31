นักท่องเที่ยวโวยจองโปรบินถูก โดนเทกะทันหัน คาดพิษน้ำมันแพง-เซฟต้นทุน
นักท่องเที่ยวไทยจองตั๋วล่วงหน้า แต่โดนสายการบินสั่งยกเลิกกะทันหัน ไร้เหตุผลชัดเจน ชาวเน็ตแห่วิเคราะห์ปมสงครามดันราคาน้ำมันพุ่ง ทำสายการบินต้องยุบเที่ยวบินรวมเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง
คนเดินทางต้องรู้ เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาแชร์เรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่ช่วงนี้ดูเหมือนจะดวงตก โดนสายการบินเทกันเป็นแถว โดยเฉพาะเส้นทางยอดฮิตอย่าง เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ที่มีคนออกมาโพสต์บ่นกันระงมว่าตั๋วเครื่องบินที่จองล่วงหน้าไว้ถูกยกเลิกแบบงง ๆ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่า พวกเขาจองตั๋วไว้ล่วงหน้านานหลายเดือนและได้ราคาโปรโมชั่นที่ถูกมาก แต่เมื่อใกล้ถึงวันเดินทาง กลับได้รับแจ้งยกเลิกไฟลท์จากทางสายการบิน โดยที่พีคที่สุดคือหลายกรณีไม่มีการแจ้งเหตุผลที่ชัดเจน ทำให้แผนการท่องเที่ยวที่วางไว้พังไม่เป็นท่า
หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป บรรดานักเดินทางและชาวเน็ตต่างเข้ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุเบื้องหลังที่อาจทำให้สายการบินตัดสินใจเทผู้โดยสาร มีการตั้งข้อสังเกตว่าสายการบินบางแห่งประกาศยกเลิกเส้นทางบินในจีนบางสายมานานแล้ว แต่ระบบกลับยังเปิดขายตั๋วต่อหลังจากมีประกาศออกมา
หลายคนมองว่าเป็นผลพวงจากสถานการณ์โลกและสงครามที่ทำให้ทุกอย่างไม่ปกติ ซึ่งคนไทยและคนทั่วโลกต้องรับผลกระทบที่เกิดขึ้น เหตุผลหลักที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ ราคาน้ำมันแพงส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการบิน
มีข้อมูลสมทบว่าเที่ยวบินไปประเทศเกาหลีก็มีการยกเลิกเช่นกัน รวมถึงบางคนโดนเลื่อนทั้งขาไปและขากลับจนต้องนั่งลุ้นวันต่อวันว่าจะโดนเทเมื่อไหร่
นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้โซเชียลที่กำลังเดินทางอยู่ในจีนออกมาแชร์ประสบการณ์สด ๆ ร้อน ๆ จากเมืองกวางโจวว่า เที่ยวบินขากลับถูกเลื่อนจากเดิม 22.00 น. มาเป็น 20.00 น. เพื่อนำผู้โดยสารไปรวมกับไฟลท์อื่นของสายการบิน เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงของทางสายการบิน ในขณะที่ราคาตั๋วเครื่องบินใหม่กลับพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 1-1.5 เท่าตัว
