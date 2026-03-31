ทหารเด็กอิหร่าน อายุแค่ 11 ปี เสียชีวิตขณะประจำจุดตรวจ IRGC ในเตหะราน
องค์กรสิทธิมนุษยชน Hengaw แฉมุมมืดกองทัพอิหร่าน พ่อพาลูกไปร่วมรบด้วย เพราะขาดกำลังพล ขณะที่ IRGC เปิดแคมเปญรับเด็ก 12 ปีร่วมลาดตระเวนจุดตรวจ
อาลีเรซา จาฟารี (Alireza Jafari) เด็กชายชาวอิหร่านวัย 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนขณะประจำการอยู่ที่จุดตรวจของ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) บนทางด่วนอาร์เตช (Artesh Highway) ในกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน องค์กรสิทธิมนุษยชน Hengaw ซึ่งมีฐานอยู่ในนอร์เวย์ รายงานเหตุการณ์นี้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 ท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ และอิสราเอลที่ยืดเยื้อมากว่า 30 วัน
ก่อนหน้านี้ ชื่อของอาลีเรซาปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เสียชีวิตจากสงครามแล้ว แต่องค์กรบาซิจครูผู้สอน (Basij Teachers Organization) ออกมายืนยันในภายหลังว่า เขาเสียชีวิต “ขณะปฏิบัติหน้าที่” ที่จุดตรวจดังกล่าว คำยืนยันนี้ทำให้เขากลายเป็นทหารเด็กรายแรกที่ได้รับการระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น
แม่ของอาลีเรซาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฮัมชาห์รี (Hamshahri) ซึ่งเป็นสื่อที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่านว่า คืนนั้นพ่อของเด็กพาลูกชายไปด้วยที่จุดตรวจ เพราะ “ขาดแคลนกำลังพล” แม่ยังเล่าอีกว่า ที่จุดตรวจเหล่านี้มักมีเด็กวัยรุ่นอายุ 15-16 ปี ประจำการอยู่ด้วยเป็นเรื่องปกติ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง 3 วันหลังจาก IRGC เปิดตัวแคมเปญรับสมัครอาสาสมัครอย่างเป็นทางการ ราฮิม นาดาลี (Rahim Nadali) รองผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรมและศิลปะของหน่วยโมฮัมหมัด ราซูลอลเลาะห์ สังกัด IRGC ประจำกรุงเตหะราน ประกาศเปิดตัวแคมเปญชื่อ “ผู้พิทักษ์มาตุภูมิเพื่ออิหร่าน” (Defenders of the Homeland Fighters for Iran) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
นาดาลีระบุผ่านรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ของรัฐว่า แคมเปญนี้เปิดรับประชาชนตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป เข้าร่วมภารกิจด้านปฏิบัติการ สนับสนุน โลจิสติกส์ และลาดตระเวนจุดตรวจ
สื่อทางการของอิหร่านรายงานว่าหน้าที่ของผู้สมัครรวมถึงการเข้าร่วมลาดตระเวนและ “ทัวร์จุดตรวจ” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยกองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง โปสเตอร์รับสมัครของกลุ่มบาซิจที่เผยแพร่ในสื่ออิหร่าน แสดงภาพเด็ก ๆ ยืนท่ามกลางธงชาติอิหร่าน ขณะที่ขีปนาวุธกำลังตกลงมาจากท้องฟ้า
องค์กร Hengaw ออกแถลงการณ์ประณามแคมเปญของ IRGC อย่างรุนแรง โดยเรียกการเกณฑ์เด็กครั้งนี้ว่าเป็น “อาชญากรรมอย่างเป็นระบบต่อเด็ก” และเตือนว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอย่างชัดเจน
องค์กรยังเรียกร้องให้สหประชาชาติและยูนิเซฟเพิ่มแรงกดดันทางกฎหมายและการทูต เพื่อยุติการใช้เด็กในบทบาททางทหาร
ฮามิด ฟาราฮานี (Hamid Farahani) นักรณรงค์ด้านสิทธิเด็กชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่ในลอนดอน กล่าวว่าการเกณฑ์เด็กในอิหร่านไม่ใช่ “ปรากฏการณ์ใหม่” แต่ครั้งนี้เกิดขึ้นในขนาดที่ใหญ่กว่าเดิม
อิหร่านมีประวัติยาวนานในการใช้ทหารเด็ก ในช่วงสงครามอิหร่าน-อิรัก (ค.ศ. 1980-1988) กลุ่มบาซิจรับอาสาสมัครที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 12 ปี เด็กชายถูกส่งไปเดินข้ามสนามทุ่นระเบิดเพื่อเปิดทางให้กองกำลังหลัก ในปฏิบัติการที่เรียกกันว่า “คลื่นมนุษย์”
ปี ค.ศ. 2017 องค์กร Human Rights Watch รายงานว่าอิหร่านเกณฑ์เด็กชาวอัฟกันอายุน้อยสุด 14 ปี ไปรบในสงครามกลางเมืองซีเรียภายใต้หน่วยรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
การเปิดรับอาสาสมัครเด็กอายุ 12 ปีครั้งนี้ ขัดกับพันธกรณีของอิหร่านภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ ที่อิหร่านเป็นภาคีอยู่ นาดาลีแก้ตัวว่า “เนื่องจากอายุของผู้ที่มาสมัครลดลงเรื่อย ๆ และพวกเขาขอเข้าร่วมเอง เราจึงลดอายุขั้นต่ำลงเหลือ 12 ปี”
ขณะเดียวกัน อิหร่านกำลังเผชิญวิกฤตหลายด้าน อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศถูกตัดต่อเนื่องเป็นวันที่ 30 แล้ว โดยกลุ่ม NetBlocks ระบุว่าการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเหลือเพียง 1% ของระดับปกติ ชาวอิหร่านสามารถใช้ได้เฉพาะอินทราเน็ตภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งจำกัดเฉพาะแอปส่งข้อความ ธนาคารออนไลน์ และบริการในประเทศ
การเสียชีวิตของอาลีเรซา จาฟารี วัยเพียง 11 ปี กลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาที่องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกพยายามเตือนมาตลอด เด็กไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารไม่ว่าในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเรียกว่า “อาสาสมัคร” หรือ “ผู้พิทักษ์มาตุภูมิ” ก็ตาม
แหล่งข้อมูล
- Iran International
- Hengaw Organization for Human Right
- RFE/RL (Radio Free Europe/Radio Liberty)
- IranWire (X/Twitter)
