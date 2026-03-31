ทำเนียบฯ สั่งเพิ่มคัดกรองคนเข้า-ออก หลังชายสูงวัยบุกไทยคู่ฟ้า
ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 สั่งคัดกรองเข้มบุคคลภายนอกเข้า-ออกทำเนียบรัฐบาล หลังเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ชายสูงวัยบุกตึกไทยคู่ฟ้า
วันนี้ (31 มี.ค.) บรรยากาศทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.ต.ต.จิรศักดิ์ ไกรเพชร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบทางเข้าและออก บริเวณโดยทำเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะประตู ฝั่งสะพานชมัยมรุเชฐ
ภายหลังเมื่อวานนี้ (30 มี.ค.) มีรายงานว่าชายสูงวัย ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาตึกไทยคู่ฟ้า
อ้างอิงข้อมูลจากอมรินทร์ทีวีระบุว่า ในส่วนของประตูทางเข้า-ออก ฝั่งสะพานชมัยมรุเชฐได้เปิดตามปกติ แต่เมื่อ อนุทิร ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเข้าปฎิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลแล้วก็จะปิด ส่วนประตู 4 จะเปิดให้รถเข้าและออก เวลา 06.30-09.30 น. และจะเปิดอีกครั้ง หลังเวลาเลิกงานเวลา 16:00 น.
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาล โดยในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีมีภารกิจ เปิดโอกาส ให้ นายแบรด สมิธ รองประธานและประธานกรรมการ บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
ขณะที่รายละเอียดส่วนอื่นนั้น พบว่ามีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเพิ่มการตรวจคัดกรองบุคคลเข้าและออกเข้มงวดมากขึ้น สำหรับกองสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังกองต่าง ๆ ถึงเวลาเปิดและปิดอีกครั้ง.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- หนุ่มใหญ่เดือด ควงเลื่อยไฟฟ้า บุกทำเนียบ รบ. ตำรวจเร่งเจรจาวุ่น
- นายกฯ เตรียมตั้งโบว์ ณัฏฐา นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ
- อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 31 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด
