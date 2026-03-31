ข่าวการเมือง

ทำเนียบฯ สั่งเพิ่มคัดกรองคนเข้า-ออก หลังชายสูงวัยบุกไทยคู่ฟ้า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 10:10 น.
ทำเนียบรัฐบาล เพิ่มการตรวจสอบคนเข้าออก
ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 สั่งคัดกรองเข้มบุคคลภายนอกเข้า-ออกทำเนียบรัฐบาล หลังเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ชายสูงวัยบุกตึกไทยคู่ฟ้า

วันนี้ (31 มี.ค.) บรรยากาศทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.ต.ต.จิรศักดิ์ ไกรเพชร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบทางเข้าและออก บริเวณโดยทำเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะประตู ฝั่งสะพานชมัยมรุเชฐ

ภายหลังเมื่อวานนี้ (30 มี.ค.) มีรายงานว่าชายสูงวัย ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาตึกไทยคู่ฟ้า

อ้างอิงข้อมูลจากอมรินทร์ทีวีระบุว่า ในส่วนของประตูทางเข้า-ออก ฝั่งสะพานชมัยมรุเชฐได้เปิดตามปกติ แต่เมื่อ อนุทิร ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเข้าปฎิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลแล้วก็จะปิด ส่วนประตู 4 จะเปิดให้รถเข้าและออก เวลา 06.30-09.30 น. และจะเปิดอีกครั้ง หลังเวลาเลิกงานเวลา 16:00 น.

อนุทิน​ ชาญวีรกูล​ นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาล​ โดยในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีมีภารกิจ​ เปิดโอกาส​ ให้​ นายแบรด สมิธ รองประธานและประธานกรรมการ บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับ นายอนุทิน​ นายกรัฐมนตรี มีคิวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบฯ โดยในช่วงเช้ามีภารกิจ​พบปะ นายแบรด สมิธ รองประธานและประธานกรรมการ บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น และคณะ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ขณะที่รายละเอียดส่วนอื่นนั้น พบว่ามีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเพิ่มการตรวจคัดกรองบุคคลเข้าและออกเข้มงวดมากขึ้น สำหรับกองสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังกองต่าง ๆ ถึงเวลาเปิดและปิดอีกครั้ง.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

