ชายถูกไฟคลอก พาวเวอร์แบงก์ระเบิดในกระเป๋า กลางสนามบินออสเตรเลีย

เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 11:44 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 11:46 น.
ชายถูกไฟคลอก พาวเวอร์แบงก์ระเบิดในกระเป๋า กลางสนามบินออสเตรเลีย โชคดีพนักงานช่วยกันนำเข้าห้องน้ำ ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุชายวัย 50 ปี ถูกไฟคลอก หลังจากพาวเวอร์แบงก์ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่ใส่ในกระเป๋าเกิดการลุกไหม้ ส่งผลให้เขาได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือและขา

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ท่าอากาศนานาชาติเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยพนักงานรีบนำตัวเขาเข้าห้องอาบน้ำ ก่อนที่เจ้าหน้าที่แพทย์จะเข้าปฐมพยาบาล และนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนที่จะได้รับปล่อยตัวในเวลาต่อมา

นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้อพยพประชาชนกว่า 150 คนออกจากจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นเล้าท์ของสายการบินควอนตัส

ด้านสายการบินควอนตัสระบุว่า พวกเขากำลังพิจารณานโยบายว่าจะอนุญาตให้ผู้โดยสารนำแบตเตอรี่ลิเธียมทุกชนิดขึ้นเครื่องได้หรือไม่ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหลายสายการบินได้เปลี่ยนโยบายว่าผู้โดยสารจะต้องเก็บพาวเวอร์แบงก์ในระยะที่สามารถเอื้อมถึงและห้ามไม่ให้เก็บในช่องเก็บสัมภาระด้านบน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

