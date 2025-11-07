ชายถูกไฟคลอก พาวเวอร์แบงก์ระเบิดในกระเป๋า กลางสนามบินออสเตรเลีย
ชายถูกไฟคลอก พาวเวอร์แบงก์ระเบิดในกระเป๋า กลางสนามบินออสเตรเลีย โชคดีพนักงานช่วยกันนำเข้าห้องน้ำ ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุชายวัย 50 ปี ถูกไฟคลอก หลังจากพาวเวอร์แบงก์ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่ใส่ในกระเป๋าเกิดการลุกไหม้ ส่งผลให้เขาได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือและขา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ท่าอากาศนานาชาติเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยพนักงานรีบนำตัวเขาเข้าห้องอาบน้ำ ก่อนที่เจ้าหน้าที่แพทย์จะเข้าปฐมพยาบาล และนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนที่จะได้รับปล่อยตัวในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้อพยพประชาชนกว่า 150 คนออกจากจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นเล้าท์ของสายการบินควอนตัส
ด้านสายการบินควอนตัสระบุว่า พวกเขากำลังพิจารณานโยบายว่าจะอนุญาตให้ผู้โดยสารนำแบตเตอรี่ลิเธียมทุกชนิดขึ้นเครื่องได้หรือไม่ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหลายสายการบินได้เปลี่ยนโยบายว่าผู้โดยสารจะต้องเก็บพาวเวอร์แบงก์ในระยะที่สามารถเอื้อมถึงและห้ามไม่ให้เก็บในช่องเก็บสัมภาระด้านบน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ระทึกทั้งลำ! พาวเวอร์แบงก์ ระเบิด-ไฟลุกท่วมช่องเก็บของ แอร์ไชน่าลงจอดฉุกเฉิน
- ใช้ไม่ถึง 1 นาที พาวเวอร์แบงก์ระเบิดบนรถไฟกลางโตเกียว เจ็บ 5 ราย
- สาวสิงคโปร์หวิดมือขาด พาวเวอร์แบงก์ระเบิดกลางรถไฟฟ้าใต้ดิน โชคดีไร้คนบาดเจ็บ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: