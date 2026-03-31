พรรคประชาชน จี้รัฐบาลประกาศภาคเหนือเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ค่าฝุ่น PM พุ่ง
พรรคประชาชน จี้รัฐบาลประกาศภาคเหนืออย่างน้อย 9 จังหวัด เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่ง กระทบสุขภาพเป็นวงกว้าง
พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ไฟป่าและฝุ่นพิษกำลังสร้างปัญหาให้พี่น้องชาวเหนืออย่างหนัก รัฐบาลต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ PM2.5 ได้แล้ว!
สถานการณ์ฝุ่นพิษในเวลานี้รุนแรงและอันตรายเป็นอย่างมาก ค่า PM2.5 พุ่งขึ้นมากกว่า 1,000 ในพื้นที่ภาคเหนือ กระทบกับสุขภาพประชาชนเป็นวงกว้าง
จากเกณฑ์ที่รัฐตั้งไว้ว่าหากปริมาณฝุ่น pm 2.5 เกิน 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 5 วัน พื้นที่นั้นสามารถประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้ เท่ากับว่าในเวลานี้มีอย่างน้อย 9 จังหวัดแล้วที่ต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ ได้แก่เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, น่าน, แพร่, แม่ฮ่องสอน และตาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือผู้มีอำนาจในการประกาศเขตภัยพิบัติโดยตรง แต่ที่ผ่านมามักจะไม่ประกาศทั้งที่สถานการณ์เข้าขั้นรุนแรงแล้ว นี่คือความเดือดร้อน คือภัยที่กระทบกับชีวิตของประชาชนโดยตรง การประกาศเขตภัยพิบัติสามารถยกระดับประสิทธิภาพในการควบคุมสถานการณ์ ดึงเอาทรัพยากรจากส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ กำลังคน มาช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่เกินกำลังและอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงลำพังได้
พรรคประชาชนขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด รวมถึงรัฐบาลในเวลานี้เข้าจัดการกับสถานการณ์โดยด่วน ให้ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฝุ่นพิษpm 2.5 ได้แล้ว
หลังประกาศแล้วต้องแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อให้ยกระดับภัยจากระดับ 2 ที่จังหวัดจัดการกันเอง เป็นภัยระดับ 3 ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคือ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวโต๊ะนั่งบัญชาการ และสั่งการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการอย่างเต็มที่ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติโดยทันที
ผู้นำที่ดีไม่ว่าจะระดับไหน เมื่อมีอำนาจแล้วต้องไม่หนีปัญหา สิ่งที่รัฐบาลต้องทำทันทีคือการจัดการเชิงรุก ต้องจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ในการจัดการไฟป่า รวมถึงการจัดการลดผลกระทบของประชาชนหน้ากากอนามัย N95 มุ้งลดฝุ่นให้กลุ่มเปราะบาง ศูนย์อพยพที่เป็นห้องปลอดฝุ่นที่ครอบคลุมและใช้งานได้จริง 24 ชั่วโมง
การหลีกเลี่ยงไม่ประกาศทั้งที่อยู่ในเกณฑ์ที่ประกาศได้แล้วย่อมถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.157 ได้ ขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 เห็นแก่ประชาชนมากกว่าตำแหน่งหน้าที่ของตนเองด้วย”
