ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จี้รัฐบาลประกาศภาคเหนือเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ค่าฝุ่น PM พุ่ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 09:28 น.
พรรคประชาชน จี้รัฐบาลประกาศภาคเหนืออย่างน้อย 9 จังหวัด เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่ง กระทบสุขภาพเป็นวงกว้าง

พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ไฟป่าและฝุ่นพิษกำลังสร้างปัญหาให้พี่น้องชาวเหนืออย่างหนัก รัฐบาลต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ PM2.5 ได้แล้ว!

สถานการณ์ฝุ่นพิษในเวลานี้รุนแรงและอันตรายเป็นอย่างมาก ค่า PM2.5 พุ่งขึ้นมากกว่า 1,000 ในพื้นที่ภาคเหนือ กระทบกับสุขภาพประชาชนเป็นวงกว้าง

จากเกณฑ์ที่รัฐตั้งไว้ว่าหากปริมาณฝุ่น pm 2.5 เกิน 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 5 วัน พื้นที่นั้นสามารถประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้ เท่ากับว่าในเวลานี้มีอย่างน้อย 9 จังหวัดแล้วที่ต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ ได้แก่​เชียงใหม่, ​ลำพูน, ลำปาง, ​เชียงราย, ​พะเยา, ​น่าน, ​แพร่, ​แม่ฮ่องสอน และตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัด คือผู้มีอำนาจในการประกาศเขตภัยพิบัติโดยตรง แต่ที่ผ่านมามักจะไม่ประกาศทั้งที่สถานการณ์เข้าขั้นรุนแรงแล้ว นี่คือความเดือดร้อน คือภัยที่กระทบกับชีวิตของประชาชนโดยตรง การประกาศเขตภัยพิบัติสามารถยกระดับประสิทธิภาพในการควบคุมสถานการณ์ ดึงเอาทรัพยากรจากส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ กำลังคน มาช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่เกินกำลังและอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงลำพังได้

พรรคประชาชนขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด รวมถึงรัฐบาลในเวลานี้เข้าจัดการกับสถานการณ์โดยด่วน ให้ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฝุ่นพิษ​pm 2.5​ ได้แล้ว​

หลังประกาศแล้วต้องแจ้งกรมป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย (ปภ.) ​เพื่อให้ยกระดับภัยจากระดับ​ 2 ที่จังหวัดจัดการกันเอง​ เป็นภัยระดับ​ 3 ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ ซึ่งคือ​ อนุทิน​ ชาญวีรกูล​ เป็นหัวโต๊ะนั่งบัญชาการ​ และสั่งการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการอย่างเต็มที่ตามแผนป้องกันและบรรเทา​สาธารณภัย​ชาติโดยทันที

ผู้นำที่ดีไม่ว่าจะระดับไหน​ เมื่อมีอำนาจ​แล้วต้องไม่หนีปัญหา​ สิ่งที่รัฐบาลต้องทำทันทีคือการจัดการเชิงรุก ต้องจัดสรรงบประมาณ​ บุคลากร​ และอุปกรณ์ในการจัดการไฟป่า​ รวมถึงการจัดการลดผลกระทบของประชาชนหน้ากากอนามัย N95 มุ้งลดฝุ่นให้กลุ่มเปราะบาง​ ศูนย์อพยพที่เป็นห้องปลอดฝุ่นที่ครอบคลุมและใช้งานได้จริง 24 ชั่วโมง​

การหลีกเลี่ยงไม่ประกาศทั้งที่อยู่ในเกณฑ์ที่ประกาศได้แล้วย่อมถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.157 ได้ ขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 เห็นแก่ประชาชนมากกว่าตำแหน่งหน้าที่ของตนเองด้วย”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

