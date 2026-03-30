สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก

เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 10:27 น.
สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก
ภาพจาก : CCDC: Climate Change Data Center

ดาวเทียม GISTDA จับจุดความร้อนในเชียงใหม่ทะลุ 2,839 จุดสะสมตั้งแต่ต้นปี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ติดกลุ่มหนักสุดต่อเนื่อง ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งเกิน 200 มคก./ลบ.ม. ผู้ว่าฯ ยกระดับ 7 มาตรการฉุกเฉิน ขณะที่อีก 7 วันข้างหน้ายังไม่มีฝน

ตลอดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2569 เชียงใหม่กลายเป็นจังหวัดที่อยู่กลางวิกฤตไฟป่าและฝุ่นควันที่หนักที่สุดในรอบหลายปี ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi-NPP ของ GISTDA รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รอบเช้าวันที่ 29 มีนาคม 2569 พบทั้งสิ้น 651 จุด กระจายไปใน 22 อำเภอ โดยยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 อยู่ที่ 2,839 จุด ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2568 ราว 5%

อำเภอที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือ เชียงดาว สะเมิง และแม่แตง โดยเชียงดาวพบสูงสุด 99 จุด สะเมิง 98 จุด และแม่แตง 73 จุด

แม่แตงไม่ใช่ครั้งแรกที่ติดกลุ่มร้อนแรงสุด เพราะเมื่อวันที่ 24 มีนาคม แม่แตงพบจุดความร้อนสูงถึง 29 จุด ในช่วงเดียวกับที่จุดรวมทั้งจังหวัดพุ่งขึ้น 5 เท่าตัวภายในวันเดียว

สาเหตุหลักที่เจ้าหน้าที่ระบุคือการลักลอบเข้าไปหาของป่าและการลักลอบเผา ประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้ง มีเชื้อเพลิงสะสมปริมาณมาก ทำให้ไฟลุกลามได้รวดเร็ว

ภาพในตอนกลางคืนของวันที่ 5 เมษายน 2568 เคยถูกบันทึกไว้แล้วว่าเกิดไฟไหม้ป่าบนภูเขาฝั่งตรงข้ามปางช้างแม่แตง ในพื้นที่บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีทำแนวกันไฟและให้ไฟชนไฟจึงควบคุมได้ในช่วงดึก

ภาพในตอนกลางคืนของวันที่ 5 เมษายน 2568 เคยถูกบันทึกไว้แล้วว่าเกิดไฟไหม้ป่าบนภูเขาฝั่งตรงข้ามปางช้างแม่แตง ในพื้นที่บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีทำแนวกันไฟและให้ไฟชนไฟจึงควบคุมได้ในช่วงดึก

ผลกระทบที่หนักที่สุดตกที่คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งเกิน 200 มคก./ลบ.ม. หมอกควันปกคลุมทั่วเมืองจนมองไม่เห็นดอยสุเทพ ขณะที่ค่าฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมงพุ่งสูงถึง 850 มคก./ลบ.ม. ที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว

เว็บไซต์ IQAir จัดให้เชียงใหม่อยู่อันดับ 1 เมืองอากาศแย่ที่สุดในโลกหลายช่วงในสัปดาห์นี้ ไฟป่าที่ลุกลามบริเวณดอยสุเทพ-ปุย ใกล้หมู่บ้านม้งดอยปุย และพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขาน เป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาซึ่งครอบคลุมอำเภอแม่แตงและพร้าว สถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนารายงานพื้นที่ป่าเสียหายรวมทั้งสิ้น 585 ไร่ นับถึงวันที่ 25 มีนาคม

ด้านสาธารณสุข นายแพทย์บดินทร์ จักรแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน

ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตโดยตรงจากไฟป่าในช่วงนี้ แต่ผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นพิษแพร่กระจายไปทั่วทั้งจังหวัด จากข้อมูลของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ใน 25 อำเภอของเชียงใหม่ มีห้องปลอดฝุ่นอยู่เพียง 13 อำเภอ อีก 12 อำเภอรวมถึงแม่แตงและเชียงดาวที่อยู่กลางวิกฤต ไม่มีห้องปลอดฝุ่นเลยแม้แต่แห่งเดียว

นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งยกระดับมาตรการฉุกเฉิน ทั้งระดมพลดับไฟป่า คุมเข้มไซต์ก่อสร้างให้ฉีดน้ำลดฝุ่นอย่างน้อย 3–4 ครั้งต่อวัน ขยายห้องลดฝุ่นโดยดึงโรงแรม ร้านอาหาร และคาเฟ่มาร่วมเป็นเครือข่าย พร้อมส่งทีมสาธารณสุขและ อสม. เคาะประตูบ้านดูแลกลุ่มเสี่ยง

ขณะเดียวกันยังสั่งห้ามบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เด็ดขาดระหว่างวันที่ 25–31 มีนาคม 2569 เนื่องจากค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

แนวโน้มในช่วง 7 วันข้างหน้ายังน่าเป็นห่วง ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2569 จังหวัดเชียงใหม่และอีก 17 จังหวัดภาคเหนือจะยังคงมีฝุ่น PM2.5 ระดับสีส้มต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ส่วนจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านมีมากถึง 6,000 จุด ทำให้กระแสลมพัดเอาฝุ่นเข้ามาสมทบในเชียงใหม่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ยากต่อการระบายอากาศ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 69 เวลา 08.26 น. เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้โพสต์ข้อความว่า “ดำเนินคดีให้เด็ดขาดสิ” พร้อมกับแชร์โพสต์จากสำนักข่าว THAI PRESS ที่ระบุว่า “…ไฟไหม้ป่าภาคเหนือ ไม่ใช่เรื่องหาของป่า ไม่ใช่วิถีชีวิต ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือการจงใจ”

าวเทียม GISTDA จับจุดความร้อนในเชียงใหม่ทะลุ 2,839 จุดสะสมตั้งแต่ต้นปี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ภาพจาก : Drama-addict, THAI PRESS
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 10:27 น.
77
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

