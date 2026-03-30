เด็กเลือดกำเดาไหล วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ถามต้องรอให้ใครตายก่อนไหม?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 10:16 น.
เพจดังโพสต์ภาพ เด็กเลือดกำเดาไหล วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ถามต้องรอให้ใครตายก่อนไหม หลังภาครัฐบอกยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้

เพจเฟซบุ๊ก Wan Wiriya ได้โพสต์ภาพเด็กเลือดกำเดาไหล ภายหลังจากวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือว่า “”นี่คือ ‘ผลลัพธ์’ ของการสูดดมฝุ่น PM2.5 ในปริมาณที่ภาครัฐบอกว่า ‘ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้’ …สำหรับใคร?”

​ฝุ่น PM2.5 ที่เราหายใจเข้าไป ไม่ได้อยู่แค่ในปอด แต่มีขนาดเล็กพอที่จะซึมเข้ากระแสเลือด และทำลายหลอดเลือดทั่วร่างกาย​ภาพเด็กๆ และผู้ใหญ่ที่เลือดกำเดาไหล ไม่ใช่แค่เรื่อง “จมูกแห้ง” แต่คือสัญญาณเตือนว่าระบบร่างกายกำลังถูกโจมตีอย่างหนัก
​คำถามถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ:

​เราต้องรอให้เด็กกี่คนเลือดไหล หรือต้องรอให้มีใครเสียชีวิตก่อน มาตรการเชิงรุกที่ “ทันเวลา” ถึงจะถูกนำมาใช้?​มาตรฐานค่าฝุ่นที่ปลอดภัยของไทย สอดคล้องกับคำแนะนำใหม่ของ WHO แล้วหรือยัง? ถ้ายัง… ทำไมเราถึงยอมให้ประชาชนเสี่ยง?
​ถึงเวลาที่ภาครัฐต้อง “หยุดแก้ปัญหาด้วยการขอความร่วมมือ” และ “เริ่มบังคับใช้กฎหมายกับต้นตอ” อย่างจริงจังครับ ​อากาศสะอาดไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ

มันสูงมาห้าวันแล้วนะครับอ้างแต่เครื่องมือกรมมมมม ลดความรุนแรงไม่ให้เกิดเลือดกำเดา

1.สร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” (Clean Room)

​ปิดบ้านให้มิดชิด: ใช้เครื่องฟอกอากาศที่ขนาดเหมาะสมกับห้อง และต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ตามระยะเวลา เพราะฝุ่นที่อุดตันจะทำให้เครื่องทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ​ใช้เครื่องทำความชื้น (Humidifier): ฝุ่นมักมาพร้อมกับอากาศแห้ง ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทำให้เส้นเลือดฝอยในจมูกเปราะและแตกง่าย การรักษาความชื้นในห้องให้อยู่ที่ประมาณ 40-60% จะช่วยได้มากครับ

​2. ดูแลเยื่อบุจมูกโดยตรง

​ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ (Nasal Irrigation): เพื่อล้างอนุภาคฝุ่น PM2.5 และสารก่อภูมิแพ้ที่ค้างอยู่ในโพรงจมูกออก ลดการอักเสบเรื้อรัง ​ทาVaseline: ใช้คอตตอนบัดแตะวาสลีนบางๆ ย้ำเบาๆๆๆๆ ทาเคลือบด้านในรูจมูก (บริเวณผนังกั้นจมูก) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เยื่อบุแห้งจนแตก

​3. การป้องกันเมื่อต้องออกข้างนอก

​หน้ากาก N95 KN95 KF94 : หน้ากากอนามัยทั่วไปกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ทำให้เกิดการระคายเคืองลึกถึงเส้นเลือดฝอยไม่ได้ ต้องใช้ N95 KN95 KF94 ที่แนบชิดใบหน้าสนิทจริงๆ ​ดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ: เพื่อให้ร่างกายรักษาความชุ่มชื้นของเนื้อเยื่อจากภายใน

​4. สังเกตสัญญาณเตือน

​หากเริ่มมีอาการ คันจมูกบ่อย, จามติดๆ กัน หรือมีน้ำมูกปนเลือดจางๆ นั่นคือสัญญาณว่าเส้นเลือดฝอยเริ่มอักเสบแล้ว ให้รีบเข้าพื้นที่สะอาดและทำตามข้อ 2 ทันที

CR. ขอบคุณภาพทุกภาพ ใครมีภาพมากกว่านี้ comment ใต้โพสเลยครับ”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 10:16 น.
71
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

