เด็กเลือดกำเดาไหล วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ถามต้องรอให้ใครตายก่อนไหม?
เพจดังโพสต์ภาพ เด็กเลือดกำเดาไหล วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ถามต้องรอให้ใครตายก่อนไหม หลังภาครัฐบอกยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
เพจเฟซบุ๊ก Wan Wiriya ได้โพสต์ภาพเด็กเลือดกำเดาไหล ภายหลังจากวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือว่า “”นี่คือ ‘ผลลัพธ์’ ของการสูดดมฝุ่น PM2.5 ในปริมาณที่ภาครัฐบอกว่า ‘ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้’ …สำหรับใคร?”
ฝุ่น PM2.5 ที่เราหายใจเข้าไป ไม่ได้อยู่แค่ในปอด แต่มีขนาดเล็กพอที่จะซึมเข้ากระแสเลือด และทำลายหลอดเลือดทั่วร่างกายภาพเด็กๆ และผู้ใหญ่ที่เลือดกำเดาไหล ไม่ใช่แค่เรื่อง “จมูกแห้ง” แต่คือสัญญาณเตือนว่าระบบร่างกายกำลังถูกโจมตีอย่างหนัก
คำถามถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ:
เราต้องรอให้เด็กกี่คนเลือดไหล หรือต้องรอให้มีใครเสียชีวิตก่อน มาตรการเชิงรุกที่ “ทันเวลา” ถึงจะถูกนำมาใช้?มาตรฐานค่าฝุ่นที่ปลอดภัยของไทย สอดคล้องกับคำแนะนำใหม่ของ WHO แล้วหรือยัง? ถ้ายัง… ทำไมเราถึงยอมให้ประชาชนเสี่ยง?
ถึงเวลาที่ภาครัฐต้อง “หยุดแก้ปัญหาด้วยการขอความร่วมมือ” และ “เริ่มบังคับใช้กฎหมายกับต้นตอ” อย่างจริงจังครับ อากาศสะอาดไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ
มันสูงมาห้าวันแล้วนะครับอ้างแต่เครื่องมือกรมมมมม ลดความรุนแรงไม่ให้เกิดเลือดกำเดา
1.สร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” (Clean Room)
ปิดบ้านให้มิดชิด: ใช้เครื่องฟอกอากาศที่ขนาดเหมาะสมกับห้อง และต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ตามระยะเวลา เพราะฝุ่นที่อุดตันจะทำให้เครื่องทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ใช้เครื่องทำความชื้น (Humidifier): ฝุ่นมักมาพร้อมกับอากาศแห้ง ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทำให้เส้นเลือดฝอยในจมูกเปราะและแตกง่าย การรักษาความชื้นในห้องให้อยู่ที่ประมาณ 40-60% จะช่วยได้มากครับ
2. ดูแลเยื่อบุจมูกโดยตรง
ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ (Nasal Irrigation): เพื่อล้างอนุภาคฝุ่น PM2.5 และสารก่อภูมิแพ้ที่ค้างอยู่ในโพรงจมูกออก ลดการอักเสบเรื้อรัง ทาVaseline: ใช้คอตตอนบัดแตะวาสลีนบางๆ ย้ำเบาๆๆๆๆ ทาเคลือบด้านในรูจมูก (บริเวณผนังกั้นจมูก) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เยื่อบุแห้งจนแตก
3. การป้องกันเมื่อต้องออกข้างนอก
หน้ากาก N95 KN95 KF94 : หน้ากากอนามัยทั่วไปกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ทำให้เกิดการระคายเคืองลึกถึงเส้นเลือดฝอยไม่ได้ ต้องใช้ N95 KN95 KF94 ที่แนบชิดใบหน้าสนิทจริงๆ ดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ: เพื่อให้ร่างกายรักษาความชุ่มชื้นของเนื้อเยื่อจากภายใน
4. สังเกตสัญญาณเตือน
หากเริ่มมีอาการ คันจมูกบ่อย, จามติดๆ กัน หรือมีน้ำมูกปนเลือดจางๆ นั่นคือสัญญาณว่าเส้นเลือดฝอยเริ่มอักเสบแล้ว ให้รีบเข้าพื้นที่สะอาดและทำตามข้อ 2 ทันที
CR. ขอบคุณภาพทุกภาพ ใครมีภาพมากกว่านี้ comment ใต้โพสเลยครับ”
