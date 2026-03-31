กต. เผยไม่พบลูกเรือ “มยุรี นารี” 3 คนบนเรือ ยืนยันไม่ลดความพยายามค้นหา
รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่าทางบริษัทค้นหาและกู้ภัยไม่พบลูกเรือ มยุรี นารี 3 คนบนเรือ ยืนยันไม่ลดความพยายามค้นหา
นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจตามหาลูกเรือมยุรีนารี 3 คนที่ยังสูญหาย หลังเรือลำดังกล่าวถูกยิงขณะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
โดยนายปาณิดลระบุว่าทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้างทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการค้นหาและกู้ภัยขึ้นไปบนเรือ โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อดำเนินการค้นหาในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นจุดที่ลูกเรือทั้ง 3 คนอาจประสบเหตุ ทีมค้นหาดำเนินการตรวจค้นพื้นที่บนเรือ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างละเอียด เท่าที่สภาพการณ์จะเอื้ออำนวย เนื่องจากตัวเรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ โดยยังมีกลุ่มควันตกค้างภายในและมีสภาพน้ำท่วมขังบริเวณห้องเครื่อง ซึ่งการดำเนินการค้นหาเป็นไปด้วยความลำบาก
ก่อนที่ทาง บริษัทจะจ้งว่า ทีมค้นหาดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่พบลูกเรือ 3 คนดังกล่าวบนเรือ และบริษัทฯ แจ้งให้ครอบครัวของลูกเรือทราบถึงความคืบหน้าแล้ว
นายปาณิดล ยืนยันว่า กต.จะไม่ลดความพยายามตามหาลูกเรือทั้ง 3 คน โดยจะประสานงานกับฝ่ายอิหร่านและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกลับสู่กระบวนการเจรจาและการทูตโดยเร็วที่สุด เพื่อยุติสถานการณ์ความตึงเครียดตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎบัตรสหประชาชาติ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพลเรือนและการเดินเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: