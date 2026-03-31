“ทรัมป์” ขู่รอบใหม่พร้อมทำลายโรงงานกลั่นน้ำ-โรงไฟฟ้า หากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ
โดนัลด์ ทรัมป์ ออกโรงขู่รอบใหม่พร้อมทำลายโรงงานกลั่นน้ำ-โรงไฟฟ้า หากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซเดี๋ยวนี้ อ้างกำลังเจรจากับระบอบปกครองใหม่ของอิหร่าน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาขู่อิหร่านรอบใหม่ระบุว่าหากช่องแคบฮอร์มุซไม่ถูกเปิดขึ้นโดยทันที พวกเขาจะสิ้นสุดการประจำการที่อิหร่านด้วยการทำลาย โรงไฟฟ้า บ่อน้ำมัน และเกาะคาร์ก รวมไปถึงโรงกลั่นน้ำอย่างสิ้นซาก ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกองทัพสหรัฐฯจงใจที่ไม่แตะต้อง
ทั้งนี้นายทรัมป์ระบุว่าทางสหรัฐฯกำลังพูดคุยอย่างจริงจังกับระบอบการปกครองใหม่ของอิหร่าน เพื่อที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารในอิหร่าน อย่างไรก็ตามนายทรัมป์ไม่ได้บอกว่าระบอบการปกครองใหม่ที่ว่าคือใคร
พร้อมกล่าวอีกว่า นี่จะเป็นการแก้แค้นให้กับทหารของเราและคนอื่นๆ อีกมากมายที่อิหร่านสังหารโหดในช่วง 47 ปีแห่ง “การปกครองด้วยความหวาดกลัว” ของระบอบเก่า
ทั้งนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อเรียกร้องที่ทางสหรัฐฯเสนอให้กับทางอิหร่านเพื่อยุติสงครามนั้นมากเกินไปและไร้ซึ่งเหตุผล อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าระบอบการปกครองใหม่ที่นายทรัมป์กล่าวถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิหร่านชุดปัจจุบัน
- “ทรัมป์” เผยอยากยึดน้ำมันอิหร่าน อวดสามารถยึดเกาะคาร์กได้ง่ายๆ
- ม็อบ No Kings ประชาชน 8 ล้านคนลงถนน ประท้วงต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์
- “ทรัมป์” ยืดระยะเวลาทำลายโรงงานไฟฟ้าอิหร่านอีก 10 วัน ย้ำเจรจาไปได้ด้วยดี
