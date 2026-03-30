สถานทูตไทยในอิสราเอลแจ้งด่วน สั่งปิดน่านฟ้าจนถึงวันที่ 16 เมษายน ท่ามกลางสงครามตะวันออกกลาง ยังมีสายการบินบินตรงถึงไทย
เพจเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำอิสราเอล ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “คำเตือนคนไทยในอิสราเอล ขณะนี้ทางการอิสราเอลประกาศ ปิดน่านฟ้าจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 มีเฉพาะสายการบินของอิสราเอล EL AL และ ARKIA เท่านั้นที่ทําการบินไปยังไทย ซึ่งมิใช่เที่ยวบินปกติ
ขอให้ชะลอการซื้อตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินที่เดินทางออกจากอิสราเอล ไม่ว่าจะเป็นการสายการบินอิสราเอลหรือสายการบินต่างชาติ ทุกสาย ทั้งการซื้อผ่านเว็บไซต์สายการบินโดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์ตัวแทน จองที่พักและตั๋วเครื่องบินต่าง ๆ
หากได้ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว และถูกยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบิน อาจขอเงินคืน หรือรอเที่ยวบินถัดไปเมื่อมีประกาศเปิดน่านฟ้า
หากมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนต้องเดินทางออกจากอิสราเอล สถานทูตจะช่วยอำนวยความสะดวก ให้เดินทางออกผ่านจอร์แดน โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจมีราคาสูงมาก
กรุณาแจ้งความประสงค์โดยส่งข้อความทาง WHATSAPP ที่ +972 54 5501141 กรุณาแจ้งความ ทั้งนี้ สถานทูตจะพิจารณาตามลำดับคำขอ กรุณาช่วยแชร์คำเตือนนี้ให้คนไทยในอิสราเอลทุกคนรับทราบ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อิหร่านฮึ่ม! เตรียมยกระดับ เล็งเป้าถล่มบ้านนักการเมืองมะกัน-อิสราเอล
- อิสราเอล เผยชื่อแรงงานไทยเสียชีวิต อ้างเสียชีวิตจากขีปนาวุธอิหร่าน
- “ทรัมป์” ทิ้ง “อิสราเอล” กลางทาง อ้างไม่รู้เรื่องยิวโจมตีแหล่งก๊าซอิหร่าน
