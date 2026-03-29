ข่าวต่างประเทศ

เด็กบูลลี่เพื่อน ราดน้ำใส่หัว-ตบหน้าจนแว่นหลุด เจอรุ่นใหญ่สั่งสอนคืน หงอยทั้งกลุ่ม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มี.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 29 มี.ค. 2569 17:39 น.
เด็กนักเรียนรุมบูลลี่เพื่อนจนผู้ใหญ่ทนไม่ไหวพุ่งสอนกลางร้านอาหาร

โซเชียลระอุ! คลิปเด็กนักเรียนรุมบูลลี่เพื่อน ราดน้ำใส่หัว-ตบหน้าจนแว่นหลุด ก่อนผู้ใหญ่ทนไม่ไหวพุ่งเข้าสั่งสอนกลางร้านอาหาร เจอเด็กถามกลับตบทำไม ชาวเน็ตทั่วรุมประณามพฤติกรรมรังแกก่อนแต่เล่นบทเหยื่อ

คลิปไวรัลสะเทือนใจ กรณีเด็กนักเรียนชายหนึ่งถูกเพื่อนักเรียนอีก 2 คน โดยที่คนหนึ่งพยายามจับมือของเด็กชาย ส่วนอีกคนที่มีรูปร่างท้วมหยิบแก้วน้ำมาราดใสหัว และตบหน้าของเขาอย่างจังจนแว่นสายตากระเด็นหลุดจากหน้า จากนั้นเด็กชายทนไม่ไหวลุกขึ้นหยิบแก้วน้ำส้มขึ้นมาสาดที่หน้าของคนที่แกล้งเขา

ทันใดนั้นเองชายสูงวัยคนหนึ่ง คาดว่าน่าจะเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้าทั้งหมดพุ่งเข้ามาที่นักเรียนที่แกล้งเพื่อนและผลักเขาลงกับพื้นโต๊ะร้านอาหาร จนเขาถอยหลังหนี พร้อมหันหน้ากลับมาด้วยท่าทีที่ตกใจและงุนงง แล้วถามกลับว่า ปฏิกิริยา: เด็กที่โดนตบถามกลับด้วยความตกใจและงงว่า “ตีผมทำไมครับ?”

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทั้งชาวเน็ตเกาหลี จีน และประเทศอื่น ๆ ต่างออกมาแสดงความเห็นตำหนิการกระทำของเด็กชายทั้งสองอย่างหนัก มองว่าไม่ควรบูลลี่ผู้อื่น แถมยังรังแกคนอื่นก่อน แต่เมื่อถูกทำกลับกับถามออกมาว่าตีตนเองทำไม ซึ่งไม่ควรจะทำตัวเองเป็นเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีคอมเมนต์อื่น ๆ เช่น

“หลังจากรังแกเพื่อนด้วยการตบตี พอโดนผู้ใหญ่ตบคืนบ้าง ยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอว่า ‘มาตีผมทำไม?’ นี่แกโง่หรือเปล่าไอ้หนู? เด็กอ้วนคนนี้เกือบจะเทน้ำราดใส่เด็กที่น่าสงสาร แถมยังตบหน้าเขาด้วย พอโดนคุณลุงสั่งสอนคืนเข้าหน่อย ยังมีหน้ามาถามซ้ำซากอีก ไร้ยางอายจริงๆ พวกขยะสังคม”

“การสั่งสอนเด็กเล็ก ๆ ไม่ควรใช้การทุบตีนะ ควรจะค่อยๆ อบรมสั่งสอนให้เขาสำนึกและรับรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรถูกอะไรผิด”

“เด็กพวกนี้โตไปจะเป็นคนแบบไหนกันนะ? เฮ้อ… ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตาม เด็กนิสัยแบบนี้ควรจะถูกแยกออกไปจากสังคมจริงๆ”

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

