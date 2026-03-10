ข่าวต่างประเทศ

คดีเศร้า ศิษย์ปาทิชชู่แกล้งครู พลาดขับรถทับดับ เมียคนตายวอนศาล “ขอยกฟ้องเด็กทุกคน”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 22:45 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 15:26 น.
ใครจะคิดว่าการเล่นสนุกของวัยรุ่นจะจบลงด้วยความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ที่รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา กลุ่มนักเรียนตั้งใจไปทำเซอร์ไพรส์แกล้งคุณครูที่พวกเขารัก แต่กลับเกิดอุบัติเหตุชุลมุนจนทำให้คุณครูเสียชีวิตคาที่

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มนักเรียนวัย 18 ปี รวม 5 คน วางแผนไปทำ “TP Prank” หรือการนำกระดาษชำระ (ทิชชู่) ไปปาใส่ต้นไม้และบ้านของ เจสัน ฮิวจ์ส คุณครูและโค้ชวัย 40 ปี เจตนาเพื่อเป็นการแกล้งกันขำๆ ตามประสาวัยรุ่น แต่สิ่งที่เด็กๆ ไม่รู้คือ คุณครูเจสันรู้ทันแผนการนี้อยู่แล้วกำลังแอบซุ่มรออยู่ในบ้านด้วยความตื่นเต้นเพื่อที่จะโผล่มาเซอร์ไพรส์จับโป๊ะลูกศิษย์

ทว่าโชคร้ายที่วันนั้นฝนตก ทำให้พื้นดินบริเวณหน้าบ้านลื่นมาก เมื่อคุณครูเจสันวิ่งพุ่งตัวออกไปหาเด็กๆ เขาจึงสะดุดล้มลงกับพื้นอย่างจัง

วินาทีที่เห็นคุณครูโผล่มา กลุ่มนักเรียนตกใจสุดขีดและพยายามวิ่งหนีขึ้นรถ 2 คันเพื่อแยกย้ายกันหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ แต่ด้วยความชุลมุนและตกใจ เจย์เดน ไรอัน วอลเลซ วัย 18 ปี ซึ่งเป็นคนขับรถคันหนึ่ง ได้ขับรถทับร่างของคุณครูเจสันที่ล้มอยู่บนพื้นอย่างไม่ตั้งใจ

หลังเกิดเหตุ เจย์เดนและเพื่อนๆ ได้รีบหยุดรถและลงมาพยายามช่วยเหลือคุณครูอย่างสุดความสามารถ พร้อมกับรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อพาส่งโรงพยาบาล แต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยื้อชีวิตคุณครูเจสันไว้ได้

ปัจจุบัน เจย์เดน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหนักคือ “ขับรถชนคนตาย” รวมถึงข้อหาบุกรุกและทิ้งขยะในพื้นที่ส่วนบุคคลร่วมกับเพื่อนอีก 4 คน

แต่สิ่งที่บีบหัวใจผู้คนทั้งประเทศคือ ลอร่า ฮิวจ์ส ภรรยาของครูเจสัน ซึ่งเป็นคุณครูสอนอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง New York Times ว่า ครอบครัวของเธอต้องการให้ “ยกฟ้องข้อหาทั้งหมดแก่เด็กๆ ทุกคน”

ลอร่าระบุว่า สามีของเธอรักและผูกพันกับลูกศิษย์กลุ่มนี้มาก เขาเองก็ตื่นเต้นรอคอยที่จะได้เล่นสนุกกับเด็กๆ ในคืนนั้น เธอกล่าวทิ้งท้ายอย่างเจ็บปวดแต่เด็ดเดี่ยวว่า “นี่คือโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายมากพอแล้ว และครอบครัวเราตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำสองด้วยการทำลายชีวิตของเด็กๆ กลุ่มนี้… เพราะนั่นจะขัดต่อปณิธานทั้งชีวิตของเจสันที่อุทิศตนเพื่ออนาคตของเด็กๆ”

อุบัติเหตุนี้สร้างความเศร้าโศกให้กับชุมชนอย่างมาก ล่าสุดนักเรียนและเพื่อนร่วมงานได้นำดอกไม้มาวางไว้อาลัยที่หน้าโรงเรียน เพื่อรำลึกถึงความทุ่มเทของคุณครูและโค้ชผู้เป็นที่รักของทุกคนตลอดไป

ข่าวต่างประเทศ

