อย่าหาทำ! คนไทยแกะคัพราเมง-ใส่น้ำร้อน ก่อนจ่ายเงิน ทัวร์ลงยับ ถูกพนง. ตำหนิ
ดราม่าข้ามแดน! หนุ่มไทยแกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนจ่ายเงินที่ญี่ปุ่น พนักงานตักเตือมเข้ม ทัวร์ลงยับ ฝืนกฏเหล็ก ลั่น ต้องเคารพระเบียบ ศึกษาวัฒนธรรมก่อนเที่ยว
กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียล หลังมีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะนักท่องเที่ยวชาวไทยซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่ทราบกฎระเบียบของญี่ปุ่น จึงแกะซองและกดน้ำร้อนใส่ถ้วยจนเสร็จสรรพก่อนที่จะนำสินค้าไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ เมื่อเดินถือถ้วยบะหมี่ที่ใส่น้ำร้อนแล้วไปจ่ายเงิน พนักงานร้านจึงได้เข้ามาตักเตือนเพราะตามกฎแล้วไม่สามารถทำได้
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลต่างออกมาแสดงความเห็นของวัฒนธรรม 2 ประเทศที่แตกต่างกัน ในประเทศไทย ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าบางแห่งให้ลูกค้ากดน้ำร้อนหรือเตรียมสินค้าให้พร้อมก่อนเดินไปจ่ายเงินได้
ขณะที่ในประเทศญี่ปุ่น มีกฎเหล็กที่ถือเป็นมารยาทพื้นฐานคือสินค้าต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะถือเป็นของงลูกค้าและสามารถแก้ทานได้
อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตทั้งชาวญี่ปุ่นเองและชาวต่างชาติต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน บางส่วนมองว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอาจไม่เข้าใจระเบียบของญี่ปุ่น หากมีการติดป้ายอธิบายชัดเจนหรือตักเตือนด้วยความสุภาพมากกว่านี้ก็น่าจะช่วยป้องกันปัญหาได้
แต่อีกฝั่งยืนยันว่าเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เมื่อไปเยือนประเทศใดก็ควรศึกษากฎเกณฑ์พื้นฐานของประเทศนั้น ๆ และมองว่าการกระทำดังกล่าวกระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยและระบบสต็อกสินค้าของร้าน
