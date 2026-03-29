3 ราศีมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ ซื้อบ้านใหม่ หรือรีโนเวทบ้านให้น่าอยู่กว่าเดิม
เช็กดวงชะตาราศีที่มีเกณฑ์ขยับขยายที่อยู่อาศัย เตรียมเปิดประตูรับทรัพย์และโชคลาภจากการเปลี่ยนแปลง ใครวางแผนซื้อบ้าน คอนโด หรืออยากรีโนเวทจัดบ้านใหม่ จังหวะทองแห่งความก้าวหน้ามาถึงแล้
ที่อยู่อาศัยถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตติดขัด ทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่น การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยกระตุ้นพลังงานบวกได้ และในช่วงนี้ อิทธิพลของดวงดาวกำลังโคจรเข้าสู่เรือนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน ส่งผลให้บางราศีมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของที่พักพิง
ใครที่กำลังเล็ง ๆ อยากจะซื้อบ้านใหม่ ขยับขยายครอบครัว ย้ายที่อยู่ หรือแม้แต่คนที่งบจำกัดแต่อยากจัดบ้าน ทาสี ต่อเติมห้องใหม่ บอกเลยว่าจังหวะนี้ฟ้าเปิดทางให้แล้ว การขยับขยายครั้งนี้จะนำพาสิ่งดี ๆ ความสบายใจ และความมั่นคงมาสู่ชีวิต ลองมาเช็กกันดูว่า 3 ราศีที่มีเกณฑ์จะได้บ้านใหม่หรือได้เปลี่ยนบรรยากาศที่อยู่อาศัยให้ปังกว่าเดิม จะมีราศีไหนกันบ้าง
ราศีพฤษภ
จังหวะดวงเรื่องทรัพย์สินชิ้นใหญ่กำลังมาแรง ใครที่ยื่นกู้ขอสินเชื่อบ้านหรือคอนโดเอาไว้มีโอกาสผ่านฉลุย ได้ที่อยู่อาศัยที่ถูกใจและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ส่วนใครที่อยู่บ้านเดิม จะมีไอเดียอยากปรับปรุงตกแต่ง ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้าน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นพลังงานแห่งความมั่งคั่งให้ไหลเวียนได้ดีเยี่ยม
ราศีพิจิก
ดวงชะตามีเกณฑ์ชีพจรลงเท้า หรือเกิดการโยกย้าย ไม่ว่าจะย้ายหอพัก ย้ายที่ทำงานแล้วต้องหาที่อยู่ใหม่ หรือถึงขั้นทุบกระปุกซื้อบ้านเป็นของตัวเอง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สถานที่ใหม่จะมอบโชคลาภและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมหน้าที่การงานของคุณให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ราศีกุมภ์
เป็นช่วงเวลาแห่งการเนรมิตสิ่งใหม่ให้ชีวิต ใครที่ทนกับสภาพแวดล้อมเดิม ๆ มานาน จะลุกขึ้นมาจัดบ้านครั้งใหญ่ โละของเก่าทิ้ง ทาสีใหม่ หรือต่อเติมพื้นที่ใช้สอย การรีโนเวทบ้านในช่วงนี้ไม่เพียงแต่จะได้บ้านที่สวยถูกใจ แต่ยังเป็นการปัดเป่าอุปสรรคและเปิดทางรับสิ่งดี ๆ ให้เข้ามาในครอบครัว
คำแนะนำส่งท้าย
หากมีการย้ายเข้าที่อยู่ใหม่ หรือต่อเติมบ้านเสร็จแล้ว แนะนำให้หาฤกษ์มงคลในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ หรือจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนราศีอื่น ๆ ที่ยังไม่มีเกณฑ์ขยับขยายที่อยู่ชิ้นใหญ่ ลองเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการจัดระเบียบห้องนอน เคลียร์ของที่พังหรือไม่ได้ใช้ทิ้งไป เพียงเท่านี้ก็ช่วยเคลียร์พลังงานลบและเปิดทางให้โชคลาภวิ่งเข้าบ้านได้แล้ว
