พัทยาเดือด! “สาวสองไทย” เปิดศึกตบสนั่นต่างชาติผิวดำ ปมแย่งพื้นที่ขายบริการ
ว่อนโซเชียล! คลิปเหตุการณ์ตะลุมบอนหน้าวอล์คกิ้งสตรีทช่วงเช้ามืด หลังสาวสองเข้าห้ามศึกต่างชาติ แต่กลับโดนด่าสวน “Shut up Ladyboy” จนคุมอารมณ์ไม่อยู่เปิดศึกตบสนั่น แฉซ้ำมือถือหายปริศนาช่วงชุลมุน ตำรวจเร่งเช็กวงจรปิดไล่ล่ามือดี
เกิดเหตุความวุ่นวายบริเวณชายหาดพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันนี้ (29 มี.ค.) โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์กลุ่มสาวสองไทยเปิดศึกปะทะกับกลุ่มหญิงต่างชาติผิวสีอย่างดุเดือด ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สัญจรไปมาบริเวณใกล้เคียงกับถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีท
อ้างอิงข้อมูลจากอมรนิทร์ทีวีได้สัมภาษณ์หนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่า ขณะกำลังยืนอยู่บริเวณชายหาด พบหญิงต่างชาติผิวสี 2 คนกำลังทะเลาะวิวาทกันเองจึงเข้าไปตักเตือนให้ไปเคลียร์ปัญหากันที่อื่นเพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น แต่กลับถูกกลุ่มต่างชาติตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเพศว่า “Shut up Ladyboy” จนนำไปสู่การโต้เถียงอย่างรุนแรงและบานปลายเป็นการทำร้ายร่างกายกันชุลมุนกลางถนน
นอกจากเหตุปะทะที่สร้างความแตกตื่นแล้วระหว่างที่เกิดความวุ่นวาย โทรศัพท์มือถือของสาวสองได้สูญหายไป โดยไม่ทราบแน่ชัดว่าถูกใครฉวยโอกาสขโมยไปในจังหวะสบโอกาสหรือไม่ เบื้องต้นจึงได้เข้าลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมา.
- วุ่นพัทยา 2 สาวสองวิ่งเปลือยกลางถนน ไล่ทวงเงินนักท่องเที่ยวอินเดีย
- สาวสองโหด! รุมกระทืบ หนุ่มอินเดีย กลางถนนคนเดิน พัทยา เหตุดีลค่าตัวไม่ลงตัว
- สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกเอาคืนทันควัน
