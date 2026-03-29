เกิดอะไรขึ้น? นักร้องลูกทุ่งคนดัง ปิดตาพันแผล แฟน ๆ ส่งกำลังใจแน่น

ดาว มยุรีย์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แจงสาเหตุผิดตาพันแผล เพราะเปลี่ยนเลนส์ตา 2 ข้างครบแล้ว แก้ไขปัญหาสายตายาว-สายตาเอียง และลอกต้อกระจก แฟนเพลงอวยพรให้หายป่วยไว ๆ
แฟนเพลงพากันส่งกำลังใจให้นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ดาว มยุรีย์ หลังจากที่เธอโพสต์ภาพขณะปิดตาพันแผลลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเกิดอุบัติเหตุหรือล้มป่วยหนักหรือไม่
ล่าสุด ดาว มยุรีย์ ได้ออกมาแจงสาเหตุที่แท้จริงว่าเธอได้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา 2 ข้างครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาสายตายาวและสายตาเอียง รวมทั้งลอกต้อกระจก นอกจากนี้ เธอยังได้ชื่นชมทีมแพทย์ที่ทำการผ่าตัดว่าคุณหมอเก่งมาก ๆ โดยการผ่าตัดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
หลังจากที่โพสต์ภาพถูกเผยแพร่ออกไป แฟนเพลงต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจดาว มยุรีย์ เป็นจำนวนมาก พร้อมอวยพรให้เธอหายป่วยโดยเร็วและกลับมามีสุขภาพแข็งแรง อาทิ
“หายไว ๆ นะคะพี่สาวคนสวย”
“ดูแลตัวเองนะครับ”
“หายไว ๆ นะคะ ห่วงใยค่ะน้องดาว”
“ปลอดภัยหายเร็วไวจ้า”
นอกจากนี้ ยังมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาสอบถามด้วยความสงสัยว่า “ถ้าเปลี่ยนเลนส์ตาแล้วไม่ต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ” ซึ่งด้าน ดาว มยุรีย์ เข้ามาตอบกลับอย่างเป็นกันเองว่า “ใช่ ตาเราจะใสมองชัดเจนมาก ๆ”
ภาพจาก : ดาว มยุรีย์
