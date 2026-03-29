ข่าวดาราบันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? นักร้องลูกทุ่งคนดัง ปิดตาพันแผล แฟน ๆ ส่งกำลังใจแน่น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มี.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 29 มี.ค. 2569 15:11 น.
ดาว มยุรีย์ ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา 2 ข้าง แก้สายตา-ลอกต้อกระจก

ดาว มยุรีย์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แจงสาเหตุผิดตาพันแผล เพราะเปลี่ยนเลนส์ตา 2 ข้างครบแล้ว แก้ไขปัญหาสายตายาว-สายตาเอียง และลอกต้อกระจก แฟนเพลงอวยพรให้หายป่วยไว ๆ

แฟนเพลงพากันส่งกำลังใจให้นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ดาว มยุรีย์ หลังจากที่เธอโพสต์ภาพขณะปิดตาพันแผลลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเกิดอุบัติเหตุหรือล้มป่วยหนักหรือไม่

ล่าสุด ดาว มยุรีย์ ได้ออกมาแจงสาเหตุที่แท้จริงว่าเธอได้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา 2 ข้างครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาสายตายาวและสายตาเอียง รวมทั้งลอกต้อกระจก นอกจากนี้ เธอยังได้ชื่นชมทีมแพทย์ที่ทำการผ่าตัดว่าคุณหมอเก่งมาก ๆ โดยการผ่าตัดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หลังจากที่โพสต์ภาพถูกเผยแพร่ออกไป แฟนเพลงต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจดาว มยุรีย์ เป็นจำนวนมาก พร้อมอวยพรให้เธอหายป่วยโดยเร็วและกลับมามีสุขภาพแข็งแรง อาทิ

“หายไว ๆ นะคะพี่สาวคนสวย”

“ดูแลตัวเองนะครับ”

“หายไว ๆ นะคะ ห่วงใยค่ะน้องดาว”

“ปลอดภัยหายเร็วไวจ้า”

นอกจากนี้ ยังมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาสอบถามด้วยความสงสัยว่า “ถ้าเปลี่ยนเลนส์ตาแล้วไม่ต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ” ซึ่งด้าน ดาว มยุรีย์ เข้ามาตอบกลับอย่างเป็นกันเองว่า “ใช่ ตาเราจะใสมองชัดเจนมาก ๆ” ดาว มยุรีย์ ผ่าตัดตา

ภาพจาก : ดาว มยุรีย์

ข่าวล่าสุด
10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร งวด 1 เมษายน 69 เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร 1 เมษายน 69 รวมโพยสำนักดัง ทะเบียนรถนายกฯ

49 วินาที ที่แล้ว
ตำรวจสภ แม่ใจ ไม่ช่วยไปส่งเติมน้ำมัน ข่าว

ตร.แจงแล้ว หลังดราม่าหนุ่มส่งสัปปะรดน้ำมันหมดอัดคลิปโวย เจอด่าไอ้ทุย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

พัทยาเดือด! “สาวสองไทย” เปิดศึกตบสนั่นต่างชาติผิวดำ ปมแย่งพื้นที่ขายบริการ

21 นาที ที่แล้ว
ดาว มยุรีย์ ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา 2 ข้าง แก้สายตา-ลอกต้อกระจก บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? นักร้องลูกทุ่งคนดัง ปิดตาพันแผล แฟน ๆ ส่งกำลังใจแน่น

33 นาที ที่แล้ว
อนุทิน คอนเฟิร์ม คนละครึ่งพลัสมาแน่ แม้มีวิกฤตนำ้มัน เศรษฐกิจ

อนุทิน พูดแล้ว คนละครึ่งพลัส ไปต่อไหม? แม้วิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึกไฟไหม้ตึกสูง “ไท่หยวน” เผาวอดผนังอาคารดับ 1 เจ็บระนาว 25 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รร.เซนต์ยอแซฟยานนาวาแถลงปมเด็กจมน้ำ ข่าว

โรงเรียนดัง แจงกรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิต อาลัยสุดซึ้งกับการสูญเสีย เร่งสอบข้อเท็จจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พฤหัสน้อย นักมวยถูกวางยา ข่าวกีฬา

หามนักมวยส่งรพ.ด่วน! หลังแพ้ศึกเวทีกำปั้นดัง คาดถูกวางยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันมีพอเติม ข่าว

กรมธุรกิจพลังงาน ยืนยัน “น้ำมันเพียงพอ” ตรวจสอบเข้มทั่วประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.เฮนรี ลี ยอดนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับโลก เสียชีวิตวัย 87 ปี ข่าวต่างประเทศ

ปิดตำนาน ยอดนักนิติวิทยาศาสตร์โลก ผู้พลิกโฉมสืบสวนคดีดัง จากไปสงบวัย 87 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมนค่าเทอมลูก บันเทิง

ดีเจแมน รับหย่า “ใบเตย อาร์สยาม” เตือนคนพาดพิงอย่าล้ำเส้น !

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภาคเหนือวิกฤตหนัก ชาวเชียงใหม่เลือดกำเดาทะลัก ฝุ่นพิษพุ่งสีแดงเข้มทั่วเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ ไทเกอร์ วูดส์ นั่งหน้าเครียด หลังถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพ ไทเกอร์ วูดส์ นั่งหน้าเครียด ปล่อยตัวชั่วคราว หลังถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขอตำรวจไปส่งเอาน้ำมัน ข่าวภูมิภาค

หนุ่มส่งสับปะรดอัดคลิปโวย แค่ขอตร.ขับรถส่งเอาน้ำมัน กลับโดนด่าแรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พินัยกรรมทุนการศึกษาเด็ก ข่าวภูมิภาค

“ครูจุรีพรรณ” แม่พิมพ์สตรีภูเก็ต มอบทรัพย์สินทั้งหมดตั้งทุนการศึกษาศิษย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง 10 เมษายนนี้ ก่อนสงกรานต์ เศรษฐกิจ

โอนชัวร์ 3 กลุ่ม เงินเข้าบัญชีสูงสุด 1000 บาท 10 เมษายนนี้ ทันใช้สงกรานต์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามพลาด! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1/4/69 ฟันเม็ดเดียว สะเทือนทั้งแผง Line News

ห้ามพลาด! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1/4/69 ฟันเม็ดเดียว สะเทือนทั้งแผง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันที่ 29 มีนาคม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 29 มี.ค.69 เช็กเลย “ดีเซล-โซฮอล์” ลิตรละกี่บาท?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ หนิง ปัทมา เจ้าของมงกุฎ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 บันเทิง

ประวัติ หนิง ปัทมา เจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์ 2026 นักร้องลูกทุ่ง ความสามารถรอบด้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หลุดภาพอาคารใหม่ “สน.สุทธิสาร” บันไดชั้น 2 ขึ้นไม่ได้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 29 3 69 ดูดวง

4 ราศีมีเกณฑ์ได้โชคจากยานพาหนะ ออกรถใหม่หรือเลขรถนำโชคมาให้ก้อนโต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไล่ออก หมอวิสัญญี แอบฉีดยาสลบตัวเอง คาห้องผ่าตัด อ้างอยากหลับสบายเหมือนคนไข้

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลายเป็นศพ ลูกเรือสายการบินดัง หายตัวลึกลับในโคลอมเบีย เปิดเบาะแสสุดท้ายสุดสลด ข่าวต่างประเทศ

กลายเป็นศพ ลูกเรือสายการบินดัง หายตัวลึกลับในโคลอมเบีย เปิดเบาะแสสุดท้ายสุดสลด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสังคมเสื่อม ข่มขืนนักเรียนชาย 13 มาราธอน ในห้องเรียนที่สามีเคยขอแต่งงาน ก็ไม่เว้น ข่าวต่างประเทศ

ครูสังคมเสื่อม ข่มขืนนักเรียนชาย 13 มาราธอน ในห้องเรียนที่สามีเคยขอแต่งงาน ก็ไม่เว้น

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มรสุมชีวิต อีซังโบ พระเอกเกาหลี ด่วนจากโลก สู้โรคซึมเศร้า เพิ่งพ้นมลทินคดียา

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร งวด 1 เมษายน 69

10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร 1 เมษายน 69 รวมโพยสำนักดัง ทะเบียนรถนายกฯ

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569
ตำรวจสภ แม่ใจ ไม่ช่วยไปส่งเติมน้ำมัน

ตร.แจงแล้ว หลังดราม่าหนุ่มส่งสัปปะรดน้ำมันหมดอัดคลิปโวย เจอด่าไอ้ทุย

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569

พัทยาเดือด! “สาวสองไทย” เปิดศึกตบสนั่นต่างชาติผิวดำ ปมแย่งพื้นที่ขายบริการ

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569
อนุทิน คอนเฟิร์ม คนละครึ่งพลัสมาแน่ แม้มีวิกฤตนำ้มัน

อนุทิน พูดแล้ว คนละครึ่งพลัส ไปต่อไหม? แม้วิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569
Back to top button