สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกเอาคืนทันควัน
คลิปสาวสองรุมทำร้าย LGBTQ+ สติไม่ดีจนปัสสาวะราด บังคับเอาหัวถูพื้น ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกเอาคืนทันควัน ชาวเน็ตจวกยับรังแกคนไม่มีทางสู้
เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่คาดว่าเป็นสาวสองกลุ่มหนึ่งทำร้ายร่างกาย LGBTQ+ อย่างรุนแรง โดยระบุว่า “งานแก้ก็มา ต้นคลิปตบคนไม่มีทางสู้..เหตุผลเลยนะ นี่ไม่เคยทำใครก่อน มันไปตบเค้า เค้าเป็น lgbtq สติไม่ค่อยดี ตบเยี่ยวแตก ละก็บอกเอาหัวไปถูเยี่ยวสิ ก็เจอหน่อย คลิปถัดมาคืองานแก้ ตบคนไม่มีทางสู้ ต้องเจอแบบนี้”
โดย LGBTQ+ ที่ถูกทำร้ายพูดขอร้องว่า “หนูกลัว อย่า… หนูไม่ผิดพี่ พี่หนูกลัว พี่ขอโทษค่ะ หนูกลัว หนูเจ็บ โอ้ยพี่เยี่ยวแตก ใครก็ได้ช่วยด้วย พี่หนูกลัวแล้วค่ะ เจ็บแล้ว ทำหนูทำไม…”
จากนั้น สาวสองที่ทำร้าย LGBTQ+ ถามว่า “มึงพิมพ์อะไรในแชต…” ด้านคนที่ถูกทำร้ายตอบกลับว่า “หนูพิมพ์อะไร ไม่ใช่ค่ะพี่ ไม่ใช่หนูไม่ได้ไอ้นั่น หนูพูดอะไร หนูยังไม่ได้พูดเลย” จากนั้น LGBTQ+ ถูกทำร้ายอย่างหนัก ทั้งทุบตี ต่อยเข้าลำตัว ดึงหัวลาก และถีบเข้าเต็มแรง
จนกระทั่งในคลิปถัดมา สาวสองอีกรายหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นบุคคลที่รู้จักผู้ถูกทำร้าย ได้ปรี่เข้ากระชากหัวลากคนที่ทำร้ายร่างกาย LGBTQ+ คนดังกล่าว พร้อมกับถามว่า “ไปตบอีเอมี่ทำไม มึงตบคนไม่มีทางสู้ทำไม…” ขณะที่มีผู้หญิงรายหนึ่งเข้าห้าม และขอร้องให้หยุด
จากคลิปดังกล่าว ได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “โดนแก้ทำเป็นร้อง น้อยไป ไปรุมเขาก่อน” , “เก่งแต่กับคนไม่มีทางสู้เนอะ งานแก้ขอแบบคลิปแรกได้ไหมอ่ะ ขอร้อง แก้มือๆ” , “คนถูกกระทำขอร้องขนาดนี้ยังทำ จิตใจต้อง…ขนาดไหน” เป็นต้น
