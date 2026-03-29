ตร.แจงแล้ว หลังดราม่าหนุ่มส่งสัปปะรดน้ำมันหมดอัดคลิปโวย เจอด่าไอ้ทุย
ดราม่าสนั่นโซเชียล! คนขับรถบรรทุกเชียงรายแฉคลิปนาทีขอความช่วยเหลือยามวิกฤตพลังงาน แต่ถูกปฏิเสธไร้เยื่อใย ด้านตำรวจอ้างน้ำมันรถราชการมีจำกัดต้องสำรองไว้ใช้ภารกิจ
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อหนุ่มชาวเชียงรายออกมาโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวจนแชร์ต่อวันนี้ (29 มี.ค.) กันเป็นจำนวนมาก เหตุเกิดจากเจ้าของเรื่องประสบปัญหาน้ำมันรถหมดกลางทาง บริเวณใกล้ป้อมยามบ้านป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
เจ้าของเรื่องอัดคลิปเล่าว่า ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในป้อม แต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือ หลังจากกำลังขับรถบรรทุกสับปะรดจากจังหวัดเชียงรายเพื่อไปส่งยังต่างจังหวัด แต่เนื่องจากน้ำมันในพื้นที่ขาดแคลน ทำให้ไม่สามารถเติมน้ำมันได้ก่อนออกเดินทาง
แม้จะมีการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันแล้วพบว่า บริเวณปั๊มน้ำมันในพื้นที่ ร่องห้า จ.พะเยา ยังพอมีน้ำมันให้บริการจึงตัดสินใจขับต่อมา แต่รถกลับน้ำมันหมดก่อนถึงจุดหมายเพียงไม่ถึง 20 กม. ทำให้ต้องเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในป้อมยามดังกล่าว โดยขอให้ช่วยขับรถพาไปซื้อน้ำมัน หรือช่วยประสานเพื่อให้สามารถเดินทางต่อได้
แต่แทนที่จะได้ความช่วยเหลือ เจ้าของเรื่องกลับพูดกลับมาในคลิปว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเป็นรถราชการ มีน้ำมันจำกัดและต้องสำรองไว้ใช้ในภารกิจจึงไม่สามารถนำไปช่วยเหลือได้ ก่อนที่ชายหนุ่มจะอ้างว่า เจ้าหน้าที่ได้ด่ากลัยมาว่า ไอ้ควาย และปิดไฟบริเวณหน้าป้อม สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าตัว
ชายหนุ่ม ยืนยันว่า ไม่ได้ต้องการมีปัญหาหรือทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ เพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือในยามเดือดร้อน และรู้สึกไม่เหมาะสมกับการกระทำดังกล่าว จึงตัดสินใจบันทึกคลิปและโพสต์ลงโซเชียล
ถึงตรงนี้ชาวโซเชียลยังคงติดตามและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปอย่างใกล้ชิด
ล่าสุดรายงานของข่าวสด จากการพูดคุยกับตำรวจ สภ.แม่ใจจึงทราบเหตุผลว่า เป็นเพราะรถราชการมีน้ำมันจำกัดและต้องสำรองไว้ใช้ในภารกิจ จึงไม่สามารถนำไปช่วยเหลือได้ (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิป : North Now
