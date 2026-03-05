ข่าว

วุ่นพัทยา 2 สาวสองวิ่งเปลือยกลางถนน ไล่ทวงเงินนักท่องเที่ยวอินเดีย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 10:03 น.
98

วุ่นพัทยา 2 สาวสองวิ่งเปลือยกลางถนน ไล่ทวงเงินนักท่องเที่ยวอินเดียใช้บริการแล้วไม่จ่าย สุดท้ายยอมจ่ายคนละพัน ไม่ติดใจเอาความ

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเหตุวุ่นวาย ที่บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา ช่วงซอย13/4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เกิดเหตุการณ์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 5:00 น. ภายหลังจากที่มีสาวประเภทสอง 2 คน วิ่งไล่ตามนักท่องเที่ยวอินเดียในสภาพเปลือย พร้อมตะโกนทวงเงินและมีการขว้างปาสิ่งของ สร้างความแตกตื่นให้ประชาชนในพื้นที่

จากการพูดคุยกับ นายอนุชา โคตรมาด อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่เทศกิจพัทยา 334 ให้ข้อมูลว่า ตนเองสังเกตเห็น สาวประเภทสองในสภาพเปลือยกาย 2 คน วิ่งไล่ตามนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย โดยตะโกนแจ้งว่าไม่ยอมจ่ายค่าบริการ และถูกทำร้ายร่างกาย ตนเองจึงรีบเข้าไปตรวจสอบ แล้วขอผ้าเช็ดตัวจากผู้ประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง มาคลุมร่างของสาวประเภทสองทั้งสองรายไว้ โดยตนเองและพลเมืองดีช่วยกันห้ามปราม ไม่ให้ทำร้ายนักท่องเที่ยว จนสุดท้ายสามารถไกลเกลี่ยกันได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวยอมจ่ายเงินค่าบริการให้กับสาวประเภทสอง คนละ 1,000 บาท ก่อนจะแยกย้ายกันไป

ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเอาความกัน และไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์ แต่อย่างใด โดยนักท่องเที่ยวยินยอมจ่ายเงินค่าบริการให้กับสาวประเภทสองทั้งสองราย อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

