กลายเป็นศพ ลูกเรือสายการบินดัง หายตัวลึกลับในโคลอมเบีย เปิดเบาะแสสุดท้ายสุดสลด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 16:06 น.
พบศพปริศนา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ส หายตัวไประหว่างท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่เร่งชันสูตรศพพร้อมล่าตัวคนร้าย

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เจ้าหน้าที่โคลอมเบียค้นพบร่างผู้เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการค้นหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์สที่หายตัวไประหว่างการพักรอเที่ยวบินตามกำหนดการ

เฟเดริโก กูติเอร์เรซ นายกเทศมนตรีเมืองเมเดยิน กล่าวว่าทีมค้นหาพบศพในพื้นที่ชนบททางตอนใต้ของเมืองเมเดยิน หลายวันหลังจากมีผู้เข้าแจ้งความว่า เอริก เฟอร์นันโด กูติเอร์เรซ โมลินา หายตัวไป

นายกเทศมนตรีกูติเอร์เรซโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า "ผมต้องแจ้งข่าวเศร้า ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราออกค้นหาเอริก กูติเอร์เรซ พลเมืองสหรัฐฯ ที่หายตัวไป น่าเสียดายที่เราเพิ่งพบร่างไร้วิญญาณบริเวณระหว่างเทศบาลเฆริโกกับปูเอนเตอิกเลเซียส มีความเป็นไปได้สูงมากที่ร่างนี้จะเป็นบุคคลดังกล่าว"

ตำรวจนำร่างที่เชื่อว่าเป็นโมลินาส่งกลับมายังเมืองเมเดยินเพื่อระบุตัวตนพร้อมชันสูตรพลิกศพ นายกเทศมนตรีระบุว่าเขาเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายนี้แก่พ่อของโมลินาด้วยตัวเอง หลังจากพ่อของเขาเดินทางมายังโคลอมเบียทันทีที่ทราบข่าวลูกชายหายตัวไป

นายกเทศมนตรีระบุเพิ่มเติมว่า “เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวรวมถึงเพื่อนของผู้เสียชีวิต”

โมลินาวัย 32 ปี เป็นลูกเรือประจำฐานการบินดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ธ เขาเดินทางมาถึงเมืองเมเดยินในวันที่ 21 มีนาคม หลังจากปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากเมืองไมอามี เขามีกำหนดการต้องทำงานในเที่ยวบินขากลับเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากการพักค้างคืนช่วงสั้นๆ แต่เขาไม่ได้เดินทางกลับมาที่สนามบินเมืองเมเดยินตามกำหนด

เจ้าหน้าที่ระบุว่ามีผู้พบเห็นโมลินาครั้งสุดท้ายในย่านลาอเมริกาของเมืองเมเดยิน พื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่ย่านท่องเที่ยวตามปกติ

เพื่อนสนิทของโมลินาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเตเลเมเดยินว่า มีคนชักชวนให้โมลินาออกไปปาร์ตี้ หลังจากนั้นมีพลเมืองดีพบเขาในสภาพสับสนมึนงงจึงพาไปส่งยังศูนย์การแพทย์

การติดต่อครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ โมลินาส่งข้อความแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของเขาที่บ้านพักแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ในย่านเอลโปบลาโด พื้นที่นี้อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติโฆเซมาเรียกอร์โดบาประมาณ 12 ไมล์

เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโมลินาตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงหรือไม่ แต่นายกเทศมนตรีกูติเอร์เรซยืนยันว่าผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ตำรวจยังไม่ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยคนใดหลังจากการพบศพ ทางการยังไม่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต

นายกเทศมนตรีระบุว่า “การสืบสวนของตำรวจรวมถึงสำนักงานอัยการมีความคืบหน้าไปมาก เจ้าหน้าที่มีเบาะแสที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้ก่อเหตุ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ครอบครัวของโมลินาเปิดเผยว่าพวกเขาเริ่มหมดหวังเมื่อการค้นหาชาวอเมริกันที่สูญหายใช้เวลานานขึ้น เออร์เนสโต คาร์รันซา คู่ชีวิตของโมลินาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีบีเอสนิวส์ว่า “ผมอยากเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่ แต่ในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้อะไรเลยทำให้วันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าทรมาน”

เจ้าหน้าที่มีกำหนดการจัดงานแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันเสาร์เพื่อเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

