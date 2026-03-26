ข่าว

ผอ.กองทุนน้ำมันฯ เผยเหตุผล ขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาท กลางดึก ยันไม่ได้เอื้อใคร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 17:43 น.
ผอ.กองทุนน้ำมันฯ แจงสาเหตุขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาท เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ยืนยันทำตามเวลาปิดตลาดสิงคโปร์ ไม่ได้เอื้อประโยชน์ใคร

วันที่ 26 มี.ค. 2569 นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ออกมาชี้แจงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร ว่ามีสาเหตุมาจากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีทีท่าจะยุติ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 198 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จนแตะระดับ 242 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ณ วันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา

ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลโดยตรงต่อราคาขายปลีกในประเทศ ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขาดสภาพคล่องติดลบถึง 35,000 ล้านบาท และมีเงินไหลออกจากกองทุนมากกว่าวันละ 2,000 ล้านบาท กดดันให้ต้องเร่งตัดสินใจปรับราคาโดยเร็ว

การปรับขึ้นราคา 6 บาทต่อลิตร เมื่อช่วง 4 ทุ่มของคืนวันที่ 25 มี.ค. นั้น ผ่านการพิจารณาจากหลายด้าน ทั้งการปรับลดการชดเชยเข้ากองทุนในกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซิน รวมถึงเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ซึ่งปรับดีเซลขึ้นถึง 7 บาท แม้ไทยจะขึ้น 6 บาท แต่ราคาโดยรวมยังถือว่าต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาค

สำหรับไทม์ไลน์การพิจารณาปรับราคาในคืนนั้น เริ่มจากตลาดน้ำมันสิงคโปร์ปิดตลาดตอน 1 ทุ่ม จากนั้นสำนักงานฯ นำราคาน้ำมันแต่ละชนิด ทั้งดีเซล ดูไบ และเบนซิน มาคำนวณร่วมกับค่าเงินบาทในช่วง 2–3 ทุ่ม ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เวลา 3 ทุ่ม และประกาศราคาใหม่ในเวลา 4 ทุ่ม นายพรชัยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ผู้ใด แต่รอให้ข้อมูลรอบด้านครบถ้วนก่อนตัดสินใจ

นายพรชัยระบุว่า สถานการณ์ครั้งนี้ต่างจากช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 170–180 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และไม่ได้ขยับมากนัก แต่ขณะนี้ราคาพุ่งทะลุ 200 ดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นวันละ 20–30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้ต้องตัดสินใจรวดเร็วกว่าเดิม ด้านการลดภาษีสรรพสามิตนั้น ยืนยันว่าได้มีการประสานงานและหารือไว้แล้ว พร้อมเจรจาเพิ่มเติมหากฝ่ายกฎหมายพร้อม

สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้เข้ามา นายพรชัยไม่การันตีว่าราคาจะไม่ปรับขึ้นอีก เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดโลกที่ต้องติดตามใกล้ชิดเป็นรายวัน แต่เชื่อว่าการลดการจัดเก็บเข้ากองทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้สถานะกองทุนดีขึ้น โดยขณะนี้เงินไหลออกจากกองทุนลดลงเหลือวันละ 1,700 ล้านบาท จากเดิมที่เกิน 2,000 ล้านบาท พร้อมยืนยันว่ากองทุนน้ำมันฯ จะดูแลรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำมันในช่วงนี้ด้วย

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

