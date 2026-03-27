ลีน่าจัง ฉะ อนุทิน มีเงินหมื่นล้านถอยรถ EV ขับหลังน้ำมันขึ้น 6 บาท ลั่น คนจนจะซื้อได้ไง?
ลีน่าจัง ฉะ นายกฯ อนุทิน มีเงินหมื่นล้านถอยรถ EV ขับ หลังราคาน้ำมันขึ้น 6 บาท ลั่น พูดง่าย คนจนจะเอาเงินไหนมาซื้อ? ที่ชาร์จแบตก็มีไม่ทั่วถึง
ยังคงเป็นประเด็นเศรษฐกิจที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจ สำหรับราคาน้ำมันที่แพงขึ้นมาลิตรละ 6 บาท ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายภาคส่วน ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 31 สมัย 2 ของไทย ตัดสินใจถอยรถไฟฟ้าคันใหม่ป้ายแดงออกมาใช้เพื่อหวังประหยัดน้ำมัน พร้อมแนะนำให้ประชาชนหันไปซื้อรถ EV มาใช้ในช่วงที่น้ำมันมีราคาแพง ท่ามกลางเสียงวิจารณ์และโอดครวญของคนทั้งประเทศ ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด 26 มีนาคม 2569 ลีน่าจัง โพสต์คลิปลงช่องติ๊กต็อก @.leenagang ฉะเดือดปม นายกฯ หนู ชวนคนไทยซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ ลั่น “พูดง่าย ขนาดตนมีเงินที่จะซื้อก็ยังซื้อไม่ได้เนื่องจากการซื้อรถไฟฟ้า 1 คัน ต้องมีการติดเครื่องชาร์จที่บ้าน ซึ่งถ้ากระแสไฟไม่มากพอก็ไม่สามารถตั้งเครื่องชาร์จในบ้านได้ ต้องติดต่อการไฟฟ้ารอดำเนินการอีกหลายเดือน เสียเงินค่าดำเนินการอีกเป็นแสน
ไหนจะต้องตระเวนหาที่ชาร์จตามปั๊มน้ำมันที่ไม่ได้มีจุดจอดชาร์จให้บริการเยอะขนาดนั้น มีน้อย แถมยังต้องไปต่อคิวรอกันชาร์จอีก ศูนย์ซ่อมก็น้อย ปัญหาก็เยอะ หลายแบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนก็ปิดตัวลงไปเยอะมาก แต่ที่นายกฯ ซื้อใหม่ได้ เพราะมีเงินเป็นหมื่นล้าน แล้วประชาชนคนธรรมดาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อรถไฟฟ้ามาใช้”
คลิปดังกล่าวหลังถูกเผยแพร่ได้ไม่นานมีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้าชมแล้วกว่า 7.1 แสนครั้ง โดยมีคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับสิ่งที่ ลีน่าจัง พูดทั้งหมด
อ้างอิงจาก : TikTok @.leenagang
