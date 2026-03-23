ไวรัลน้ำตาซึม “ตาวัย 78” ทำงานส่งอาหารหาค่ายาเมีย บริจาคพุ่ง 35 ล้าน
หญิงสาวโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดนาที คุณตาวัย 78 ปี เดินกะเผลกส่งกาแฟ เพื่อหาเงินประทังชีวิตและ “ค่ายาให้ภรรยา” ชาวเน็ตทั่วโลกแห่ช่วยจนยอดทะลุ 9.5 แสนดอลลาร์
เรื่องราวสุดประทับใจนี้เริ่มต้นจากความบังเอิญ เมื่อ บริตทานี สมิธ (Brittany Smith) หญิงสาวในรัฐเทนเนสซี เปิดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านดู และพบภาพที่ทำให้หัวใจของเธอแตกสลาย เป็นภาพของชายชราคนหนึ่งกำลังค่อยๆ เดินขึ้นบันไดบ้านของเธออย่างยากลำบาก ในมือถือถุงกาแฟจากสตาร์บัคส์เพื่อมาส่งตามออเดอร์เดลิเวอรี
สมิธรีบแชร์วิดีโอนี้ลงบนเฟซบุ๊กเพื่อตามหาว่า “คุณตาผู้น่ารัก” คนนี้คือใคร จนได้ทราบความจริงว่าเขาคือ ริชาร์ด พุลลีย์ (Richard Pulley) วัย 78 ปี อดีตชายวัยเกษียณที่ต้องกลับมาทำงานหนักอีกครั้ง เนื่องจากภรรยาที่แต่งงานกันมา 56 ปี ถูกเลิกจ้างจากบริษัทประกัน ทำให้เงินสวัสดิการสังคมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในบ้าน โดยเฉพาะค่าหยูกยาที่มีราคาสูง
จากคลิปไวรัลสู่ยอดบริจาคมหาศาล
หลังจากเรื่องราวของริชาร์ดแพร่ออกไป สมิธได้ตัดสินใจเปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์โกฟันด์มี (GoFundMe) ในหัวใจข้อ “ขอโอกาสให้ริชาร์ดได้พักผ่อนอีกครั้ง” ซึ่งผลตอบรับนั้นเกินความคาดหมายอย่างมาก
ภายในเวลาเพียง 7 วัน มีผู้ใจบุญกว่า 32,000 คน ร่วมบริจาคเงินรวมกว่า 957,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 33.5 ล้านบาท)
ทางดอร์แดช (DoorDash) แพลตฟอร์มส่งอาหารต้นสังกัด ได้มอบเงินสมทบเพิ่มอีก 20,000 ดอลลาร์ (ราว 630,000 บาท) เพื่อขอบคุณในความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานของเขา
แม้จะอายุเกือบ 80 ปี แต่ริชาร์ดทำยอดส่งอาหารไปแล้วเกือบ 6,000 ครั้ง โดยมักจะมีภรรยานั่งรถไปเป็นเพื่อนในระหว่างทำงานด้วยเสมอ
เงินล้านก็หยุดความขยันไม่ได้
แม้จะได้รับเงินจำนวนมหาศาลที่สามารถทำให้เขาและภรรยาใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายไปตลอดกาล แต่คุณตาอายุ 78 กะรัตกลับยืนยันคำเดิมว่าเขา “ยังไม่คิดจะเกษียณ” ในตอนนี้
ริชาร์ดเปิดใจว่า แม้ตอนแรกจะเริ่มทำเพราะความจำเป็นด้านการเงิน แต่ตอนนี้งานขับรถส่งอาหารกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ออกกำลังกายและรู้สึกว่าตนเองยังมีประโยชน์ “เงินจำนวนนี้ช่วยให้ผมและเมียมีชีวิตที่สบายขึ้นมาก แต่วันข้างหน้าผมก็จะกลับไปทำงานต่อ เพราะผมรู้สึกดีที่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์” เขากล่าวทิ้งท้ายอย่างอารมณ์ดี แม้ช่วงหลังจะต้องเสียเวลาไปกับการที่ลูกค้าขอหยุดถ่ายรูปคู่ด้วยบ่อยขึ้นก็ตาม.
ที่มา : Today.com
