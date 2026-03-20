ซึ้งน้ำตาซึม! แก๊งตูบ 7 สหายถูกขโมย เดินเท้า 17 กม. กลับบ้าน มิตรภาพสี่ขาไม่ทิ้งกัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 16:10 น.
กำลังไวรัลเรียกน้ำตาจากชาวเน็ตจีนไปเต็มๆ กับวีรกรรมความรักความผูกพันของแก๊งน้องหมา 7 ตัว ที่ถูกชาวเน็ตยกย่องให้เป็น “ขบวนการโฮ่งซ่า (Paw Patrol)” ในชีวิตจริง หลังจากที่พวกมันถูกขโมยเพื่อเตรียมเอาไปฆ่า แต่สามารถเอาตัวรอด พากันเดินเท้าฝ่าอันตรายกลับบ้านเกิดได้สำเร็จ

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน มีผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็นฝูงสุนัข 7 ตัว ประกอบไปด้วยสายพันธุ์ใหญ่อย่าง เยอรมันเชพเพิร์ด, โกลเด้น รีทรีฟเวอร์, ลาบราดอร์ ไปจนถึงหมาพันธุ์เล็ก กำลังเดินเกาะกลุ่มกันอยู่ริมทางด่วนฉางซวง ในสภาพที่ดูอิดโรย

สิ่งที่ทำให้ผู้พบเห็นต้องสะเทือนใจคือ มีน้องหมาตัวหนึ่งในกลุ่มดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บ และเพื่อนๆ สี่ขาตัวอื่นก็ทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ด คอยเดินประกบปกป้องตัวที่บาดเจ็บให้อยู่ตรงกลางฝูงเสมอเพื่อความปลอดภัย

ภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปจนเกิดเป็นการระดมกำลังของทางศูนย์ช่วยเหลือสุนัขจรจัดในพื้นที่ พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครคนรักสัตว์ ที่นำทั้งโดรนบินสำรวจและตระเวนสอบถามชาวบ้านเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ จนกระทั่งในคืนวันที่ 18 มีนาคม ก็ได้รับข่าวดีที่สุดว่า น้องหมาทั้ง 7 ตัว เดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว

จากการตรวจสอบพบความจริงว่า น้องหมากลุ่มนี้ถูกแก๊งขโมยสุนัขจับตัวมา แต่เคราะห์ดีที่พวกมันพลัดตกลงมาจากรถของคนร้ายบริเวณทางด่วน ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเกิดไกลถึง 17 กิโลเมตร แต่ด้วยความที่น้องหมาทั้ง 7 ตัวนี้เป็นสุนัขในหมู่บ้านเดียวกัน เป็นเพื่อนบ้านที่เติบโตและวิ่งเล่นด้วยกันมาตลอด พวกมันจึงผูกพัน ไม่ทิ้งกัน รวมพลังกันเดินเท้าคลำทางกลับบ้านจนสำเร็จในที่สุด

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

