ข่าวต่างประเทศ

จำคุก 17 ปี อดีตหัวหน้าพรรคดัง คดีทุจริตรับสินบน ยักยอกเงินบริจาค

เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 14:39 น.
84
ศาลไต้หวันสั่งจำคุก 17 ปี เคอเหวินเจ๋อ อดีตผู้นำพรรค TPP คดีทุจริตรับสินบน หมดสิทธิ์ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบหน้า

ศาลแขวงไทเปมีคำพิพากษาตัดสินจำคุก นายเคอเหวินเจ๋อ อดีตนายกเทศมนตรีกรุงไทเป ผู้ก่อตั้งพรรคประชาชนไต้หวัน (TPP) เป็นเวลา 17 ปี โทษฐานทุจริตคอร์รัปชัน ศาลยังมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิพลเมืองของเขาเป็นเวลา 6 ปี

อัยการเริ่มสอบสวนเส้นทางการเงินของเคอเหวินเจ๋อ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2024 เจ้าหน้าที่พบหลักฐานการรับสินบนมูลค่ากว่า 535,000 ดอลลาร์สหรัฐ แลกกับการเอื้อประโยชน์ในโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เขายังถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินบริจาคทางการเมืองมูลค่า 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024

ตำรวจควบคุมตัวเขาเพื่อสอบสวนสลับกับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเวลาเกือบหนึ่งปี ศาลตั้งหลักทรัพย์คัดค้านการประกันตัวไว้สูงถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้ถือเป็นหนึ่งในวงเงินประกันตัวที่สูงที่สุดสำหรับนักการเมืองในประวัติศาสตร์ไต้หวัน

คำตัดสินของศาลชั้นต้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมายังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด ระบบกฎหมายของไต้หวันเปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายจำเลยรวมถึงฝ่ายอัยการสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดีในระดับต่อไปได้ บทลงโทษทั้งหมดจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสมบูรณ์

ย้อนเส้นทาง เคอเหวินเจ๋อ ม้ามืดการเมืองไต้หวัน ผู้ทลายกำแพงพรรคใหญ่ครองอำนาจ

การเมืองไต้หวันถูกผูกขาดด้วย 2 พรรคใหญ่มาตั้งแต่ปี 2000 พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) เป็นตัวแทนของแนวคิดฝั่งสีเขียว พรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) เป็นตัวแทนของแนวคิดฝั่งสีน้ำเงิน ผลัดกันแพ้ชนะมาตลอด การเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนมกราคม 2024 มีตัวเลือกที่สามปรากฏตัวขึ้น เขาคือ เคอเหวินเจ๋อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งวัย 64 ปี

เคอเหวินเจ๋อเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครไทเป ตัดสินใจก่อตั้งพรรคประชาชนไต้หวัน (TPP) เพื่อลงชิงตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นครั้งแรก วางจุดยืนทางการเมืองไว้ตรงกลางระหว่างสองขั้วอำนาจเดิม

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าเขากวาดคะแนนเสียงไปได้มากกว่าหนึ่งในสี่ของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด คว้าที่นั่งในสภานิติบัญญัติมาได้ 8 ที่นั่ง มากพอที่จะทำให้พรรค TPP กลายเป็นตัวแปรสำคัญในการโหวตผ่านกฎหมายต่างๆ เนื่องจากไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในสภา

ผู้สนับสนุนหลักของเคอเหวินเจ๋อ คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยรุ่นไต้หวันเบื่อหน่ายกับปัญหาเศรษฐกิจเรื้อรัง ค่าแรงขั้นต่ำตกต่ำ ราคาที่อยู่อาศัยแพงลิ่ว คนหนุ่มสาวมองว่าพรรคการเมืองเดิมไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เคอเหวินเจ๋อเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการทางเลือกใหม่

บุคลิกส่วนตัวของเคอเหวินเจ๋อ เป็นอีกปัจจัยที่ดึงดูดใจผู้ลงคะแนน เขาเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา หลายครั้งมีอารมณ์ร่วมสูง บางคนมองว่าเขาดูแปลก แต่ก็ได้ใจมวลชน แม้เขาจะเคยถูกวิจารณ์เรื่องการใช้คำพูดเหยียดเพศหรือพฤติกรรมเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันก็ตาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่เลือกที่จะมองข้ามประเด็นเหล่านั้น พวกเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่า

นักวิชาการรัฐศาสตร์ประเมินว่าความสำเร็จของพรรค TPP ทำให้ภูมิทัศน์การเมืองไต้หวันเปลี่ยนไปแบบไม่มีทางย้อนกลับ การเมืองไต้หวันจะไม่ใช่การต่อสู้ของสองพรรคใหญ่อีกต่อไป

หลังทราบผลการเลือกตั้งว่าพ่ายแพ้ เคอเหวินเจ๋อกล่าวกับกลุ่มผู้สนับสนุนว่า “ผมอยากจะเรียกร้องให้พวกคุณอย่ายอมแพ้ เพราะผมก็จะไม่ยอมแพ้ ดังนั้น พรรค TPP ก็ไม่ควรยอมแพ้” เขาประกาศชัดเจนว่าจะทำงานหนักต่อไปอีกสี่ปีเพื่อรวบรวมพลังให้เข้มแข็งขึ้น เขาตั้งเป้าหมายนำพรรค TPP ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารไต้หวันให้ได้

เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง เศรษฐกิจ

เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง

2 นาที ที่แล้ว
เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด เศรษฐกิจ

เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด

17 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา หยุดเก็บ ค่าปรับจราจรชั่วคราว บรรเทาภาระคนขับรถท่ามกลางวิกฤตน้ำมันแพง ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา หยุดเก็บ ค่าปรับจราจรชั่วคราว บรรเทาภาระคนขับรถท่ามกลางวิกฤตน้ำมันแพง

26 นาที ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัปเดตอาการป่วยวัณโรคตับ-ปอด บันเทิง

ส่งกำลังใจ เพชรชี่ อินฟลูฯ คนดัง ป่วยหนัก ฉีดยา 66 เข็ม หลังป่วยโรคปอด-ตับ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟุตบอลโลก 2026 สรุปผลรอบเพลย์ออฟ ยุโรป-ระหว่างทวีป

48 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; รับดีเซลอาจพุ่งแตะ 50 บาท ยันมีโอกาสเซอร์ไพรส์ ขึ้นราคาน้ำมันอีก ข่าว

“พิพัฒน์” รับดีเซลอาจพุ่งแตะ 50 บาท ยันมีโอกาสเซอร์ไพรส์ ขึ้นราคาน้ำมันอีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 วิธีลัด ขอวีซ่าอเมริกา กรีนการ์ด คนไทยทำได้ เส้นทางสู่พลเมืองสหรัฐ เศรษฐกิจ

4 วิธีลัด ขอวีซ่าอเมริกา กรีนการ์ด คนไทยทำได้ เส้นทางสู่พลเมืองสหรัฐ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อจีนเผย เจ้าตูบ 7 ตัว หนีจากโรงเชือด เดินเท้ากลับบ้าน 17 กม. ไม่ใช่เรื่องจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก 17 ปี อดีตหัวหน้าพรรคดัง คดีทุจริตรับสินบน ข่าวต่างประเทศ

จำคุก 17 ปี อดีตหัวหน้าพรรคดัง คดีทุจริตรับสินบน ยักยอกเงินบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. ลุยขายทรัพย์ 1.4 พันล้าน &quot;พระธัมมชโย&quot; ข่าว

ปปง. ลุยขายทรัพย์ 1.4 พันล้าน “พระธัมมชโย” เยียวยาผู้เสียหาย แม้ DSI ยุติคดีอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจัง ฉะ นายกฯ หนู พูดง่าย มีเงินหมื่นล้านถอยรถ EV แต่คนจนจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ ข่าว

ลีน่าจัง ฉะ อนุทิน มีเงินหมื่นล้านถอยรถ EV ขับหลังน้ำมันขึ้น 6 บาท ลั่น คนจนจะซื้อได้ไง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบศพ ชาย-หญิงถูกมัดติดกันลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนมาติดโป๊ะเรือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุหายจากจอ 3 วัน บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย หายไป 3 วัน ยอมรับเหนื่อยมาก ทุ่มสุดตัว ซุ่มทำสิ่งนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กศน. 2569 ค่าเทอมกี่บาท เรียนกี่เดือนจบ วุฒิใช้สมัครงานได้ไหม เศรษฐกิจ

กศน. 2569 ค่าเทอมกี่บาท เรียนกี่เดือนจบ วุฒิใช้สมัครงานได้ไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปม้วนเดียวจบ &#039;ธัมมชโย&#039; หายไปไหน 9 ปีไร้ร่องรอย ล่าสุดคดีฟอกเงินหมดอายุความ ข่าว

‘ธัมมชโย’ หายไปไหน 9 ปีไร้ร่องรอย สรุปม้วนเดียวจบ คดีหมดอายุความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มูลนิธิกระจกเงา เผย “ไอต้อม” เคยโทรแจ้งคนหาย บอกฝั่งหญิงอาจพูดเรื่องไม่ดีของตน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดหนี้ล่าสุด เชน ธนา เหลืออีกเท่าไหร่? ลั่น ขอเวลา 3 ปี ปิดจบมหากาพย์หนี้ก้อนโต บันเทิง

ยอดหนี้ล่าสุด เชน ธนา เหลืออีกเท่าไหร่? ลั่น ขอเวลา 3 ปี ปิดจบมหากาพย์หนี้ก้อนโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงสาร! น้าวัย 18 ตบหลาน 2 ขวบหน้าคว่ำ จับเหวี่ยงตกบันได เพื่อนยืนถ่ายคลิปขำลั่น ข่าว

สงสาร! น้าวัย 18 ตบหลาน 2 ขวบหน้าคว่ำ จับเหวี่ยงตกบันได เพื่อนยืนถ่ายคลิปขำลั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหพันธ์ขนส่งฯ ปรับขึ้นค่าขนส่งสูงสุด 30% เศรษฐกิจ

สหพันธ์ขนส่งฯ ปรับขึ้นค่าขนส่งสูงสุด 30% พิษน้ำมันพุ่ง 6 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โพลสถาบันพระปกเกล้า เผย ปชช. เสียงแตก ไว้ใจรัฐบาลรับมือวิกฤติน้ำมันหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ พิจารณาส่งทหารบก 10,000 นาย ลงพื้นที่ตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก นักอิสลามชาวสวิส 18 ปี ข่มขืนผู้หญิง 3 คน ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งจำคุก นักอิสลามชาวสวิส 18 ปี ข่มขืนผู้หญิง 3 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” วอนหยุดวาทกรรมสาดโคลน รัฐบาลรักษาอำนาจบริหารไม่เต็มที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศรีจันทร์ ประกาศตรึงราคาสินค้าทุกรายการ เศรษฐกิจ

แห่ชื่นชม! ศรีจันทร์ตรึงราคาสินค้า ยอมรับต้นทุนพุ่ง แต่ขอรับภาระไว้เอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ จี้รัฐบาลช่วยคนจน หลังราคาน้ำมันขึ้นลิตรละ 6 บาท กระทบทั้งประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง

เบียร์ช้าง ปรับใหม่ ขึ้นราคาแค่ขวดละ 50 สตางค์ จับตาน้ำมันแพงอาจพุ่ง 20 บาท/ลัง

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด

เทียบราคาน้ำมัน 5 นายกไทย รัฐบาลไหนแพงสุด

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัปเดตอาการป่วยวัณโรคตับ-ปอด

ส่งกำลังใจ เพชรชี่ อินฟลูฯ คนดัง ป่วยหนัก ฉีดยา 66 เข็ม หลังป่วยโรคปอด-ตับ

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569

ฟุตบอลโลก 2026 สรุปผลรอบเพลย์ออฟ ยุโรป-ระหว่างทวีป

เผยแพร่: 27 มีนาคม 2569
