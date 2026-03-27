พบศพ ชาย-หญิงถูกมัดติดกันลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนมาติดโป๊ะเรือ
พบศพ ชาย-หญิงถูกมัดติดกันลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ลอยติดอยู่อยู่บริเวณโป๊ะเรือ แถวท่าเรือโดยสารพระราม 8 ฝั่งธนบุรี
พนักงานสอบสวน สน.บวรมงคล ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิต 2 ศพ สภาพถูกมัดเข้าด้วยกัน ลอยน้ำบริเวณใต้สะพานพระราม 8 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุบริเวณท่าเรือโดยสารพระราม 8 ฝั่งธนบุรี พบศพเป็นชาย 1 ศพ หญิง 1 ศพ ลอยมาติดอยู่บริเวณโป๊ะเรือดังกล่าว โดยการเข้ากู้ร่างเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากกระแสน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความไหลเชี่ยว ก่อนที่จะสามารถกู้ร่างได้ในเวลาต่อมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งร่างทั้งสองไปชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนผู้ตายหรือสามารถสรุปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเป็นการฆ่าตัวตาย
