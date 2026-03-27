หนุ่ม กรรชัย หายไป 3 วัน ยอมรับเหนื่อยมาก ทุ่มสุดตัว ซุ่มทำสิ่งนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 14:20 น.
หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุหายจากจอ 3 วัน

หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุหายหน้าจากจอข่าว 3 วัน ซุ่มรับบทดาราท่านหนึ่ง ถ่ายหนังแอ็กชันย้อนยุคที่สัตหีบ เผยลุคผมยาวเพื่อโปรเจกต์ยักษ์ของ

แฟนข่าวช่อง 3 หลายคนคงสงสัย หลังจากช่วง 3 วันที่ผ่านมา (24-26 มีนาคม 2569) พิธีกรชื่อดังอย่าง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หายหน้าไปจากหน้าจอรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และโหนกระแส โดยมี แคน อติรุจ และ เซน เมจกา มาทำหน้าที่แทนชั่วคราวคู่กับ หมวย อริสรา จนเกิดคำถามตามมาว่าพี่หนุ่มป่วยหรือแอบไปรับงานแสดงที่ไหนหรือไม่

ล่าสุดวันนี้ (27 มีนาคม 2569) หนุ่ม กรรชัย กลับมานั่งโต๊ะข่าวทำหน้าที่ตามปกติ พร้อมเล่าสาเหตุที่หายไปให้ฟังว่าที่ไม่อยู่เพราะไปทำงานอีกแขนงหนึ่งมา นั่นคือการไปเป็นนักแสดง ถ่ายทำภาพยนตร์แถวสัตหีบมา 3 วันเต็ม เจ้าตัวยอมรับว่าเหนื่อยมาก เพราะอากาศร้อนและการถ่ายทำค่อนข้างหนัก แต่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้กัน

นอกจากนี้เขายังเล่าเสริมด้วยว่า ระหว่างที่อยู่กองถ่ายก็ได้ยินข่าวราคาน้ำมันขึ้นรวดเดียว 6 บาทต่อลิตร ซึ่งตอนที่อยู่สัตหีบลงมาทางชลบุรีก็ยังเห็นรถเข้าไปเติมน้ำมันกันอยู่

“กลับมาแล้ว เหนื่อยมากเลย ต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่ไม่อยู่ พอดีไปทำงานอีกแขนงหนึ่งมา ไปเป็นนักแสดง ถ่ายทำที่แถว ๆ สัตหีบอยู่ 3 วัน เหนื่อยมาก เพราะอากาศร้อนและการถ่ายทำก็ค่อนข้างหนักพอสมควร อยากให้ไปดูจริง ๆ เรื่องนี้ รอเข้าก่อนละกัน ดาราท่านหนึ่ง

ไปที่นู่นก็ได้ยินข่าวน้ำมันขึ้นราคา 6 บาทต่อลิตร ที่พี่ไปสัตหีบแล้วลงมาทางชลบุรีก็ยังมีรถเข้าไปเติมน้ำมันอยู่ น่าตกใจ”

หนุถ่ม กรรชัย ถ่ายหนังเรื่องใหม่ ไม่ได้จัดรายการข่าว
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3

ก่อนหน้านี้หลายคนสงสัยว่า ทำไมช่วงหลังพี่หนุ่มถึงปล่อยผมยาวและไม่ยอมตัดสั้นเหมือนเมื่อก่อน เจ้าตัวเคยออกมาเฉลยแล้วว่าเป็นการปรับลุคใหม่เพื่อทุ่มเทให้กับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เป็นแนวย้อนยุคในธีม แอ็กชัน–แก๊งสเตอร์ จากค่าย เนรมิตรหนังฟิล์ม ได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่าง โขม ก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้สร้างตำนานขุนพันธ์และเสือ แถมกระซิบว่าเป็นหนังแนวใหม่ที่หาดูได้ยากในเมืองไทย การันตีคุณภาพงานสร้างย้อนยุคที่สมจริง

ทั้งยังได้นักแสดงแถวหน้าเมืองไทยมาร่วมงานคับคั่ง อาทิ เวียร์ ศุกลวัฒน์, ตู่ ภพธร และ ดัง พันกร

สำหรับชื่อเรื่องอย่างเป็นทางการนั้นยังต้องรอประกาศอีกครั้ง แต่คาดว่าแฟน ๆ จะได้รับชมผลงานการกลับมาเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวของหนุ่ม กรรชัย ในช่วงปลายปี 2569 นี้

หนุ่ม กรรชัย ถ่ายหนังกับ เวียร์ ศุกลวัฒน์-1
ภาพจาก Facebook : หนุ่ม กรรชัย
หนุ่ม กรรชัย ถ่ายหนังกับ เวียร์ ศุกลวัฒน์
ภาพจาก Facebook : หนุ่ม กรรชัย

