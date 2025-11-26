หดหู่ หมอติดในคอนโด เห็นศพลอยน้ำ วอนรัฐทำงานจริงจัง 450 ชีวิตกำลังขาดอาหาร
น้ำท่วมหาดใหญ่ ยังวิกฤต หมอติดค้างในคอนโดเผยเห็นศพลอยน้ำ วอนรัฐเลิกสร้างภาพรีบช่วย 450 ชีวิตขาดอาหาร-น้ำมันปั่นไฟหมด
นพ.สมรส พงศ์ละไม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว อ้างอิงข้อมูลจากนายแพทย์ Yorestinowa Thada แพทย์ผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันนี้ (26 พ.ย.) ว่า แม้ระดับน้ำจะลดลงประมาณ 50 เซนติเมตรหลังจากฝนตกหนักตลอดคืน แต่สถานการณ์โดยรวมยังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
ขณะนี้ระบบการสื่อสารทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ยากลำบาก เครื่องปั่นไฟของคอนโดมิเนียมไม่สามารถใช้งานได้แล้วเนื่องจากน้ำมันหมด ไม่สามารถหาหน่วยงานภายนอกเข้ามาเติมน้ำมันได้ ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยและผู้ประสบภัยจากภายนอกที่เข้ามาหลบภัยรวมกว่า 450 ชีวิต
ในด้านเสบียงอาหาร เมื่อวานนี้ (25 พ.ย.) มีเฮลิคอปเตอร์เข้ามาส่งข้าวกล่องจำนวน 280 กล่อง แต่ไม่เพียงพอต่อจำนวนคน และแม้จะมีการแจ้งว่าจะกลับมาส่งน้ำดื่มเพิ่ม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเข้ามาส่งแต่อย่างใด ทำให้อาหารและน้ำดื่มสำรองในคอนโดมิเนียมใกล้หมดลงทุกที
สถานการณ์ที่น่ากังวลที่สุดคือกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง ในอาคารมีผู้ป่วยโรคไตที่จำเป็นต้องได้รับการฟอกไตด่วน หญิงตั้งครรภ์แก่ใกล้คลอด ซึ่งกำลังรอคอยความช่วยเหลือเพื่อส่งตัวไปยังโรงพยาบาล แต่เวลาเหลือน้อยลงทุกขณะ
คุณหมอ ยังเปรียบเทียบสถานการณ์กับเหตุน้ำท่วมใหญ่ปี 2543 ว่า ในอดีตยังมีเรือกระจายแจกจ่ายอาหารตามจุดต่างๆ แต่ปีนี้กลับพึ่งพาเพียงเฮลิคอปเตอร์หย่อนอาหาร ซึ่งไม่ทั่วถึง เริ่มเห็นผู้เสียชีวิตจำนวนมากขึ้น มีศพลอยตามน้ำให้เห็นแล้ว
ในช่วงท้าย แพทย์ผู้ประสบภัยได้ส่งสารถึงรัฐบาล เรียกร้องให้หยุดการทำงาน เช่น การผัดข้าวแจก หันมาปฏิบัติงานช่วยเหลือจริงจังเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการเจาะถนนเพื่อระบายน้ำ หรือระดมเรือ เจ็ตสกี และเฮลิคอปเตอร์ เพื่อเข้าถึงพื้นที่และแจกจ่ายอาหารให้ทั่วถึง เพราะหากช้าไปกว่านี้เพียงวันเดียว อาจเกิดความสูญเสียชีวิตประชาชนจำนวนมหาศาล
