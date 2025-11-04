แตกตื่น พบศพเฉพาะท่อนบนลอยน้ำ ใกล้สวนสาธารณะในโยโกฮาม่า ตร.เร่งคลี่คลายคดี
พบศพปริศนาที่มีแค่ท่อนบน ลอยอยู่ริมเขื่อนใกล้สวนสาธารณะยามาชิตะ เมืองโยโกฮาม่า ตำรวจเร่งตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต และระบุตัวตนผู้ตาย
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจ เมื่อมีการพบศพมนุษย์เหลือเพียงท่อนบนลอยอยู่ริมเขื่อนใกล้กับสวนสาธารณะยามาชิตะ (Yamashita Park) ในเมืองโยโกฮาม่า ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลและสืบสวนคดีทั้งในประเด็นอาชญากรรมและอุบัติเหตุ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 110 เมื่อเวลาประมาณ 10:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น จากพลเมืองที่เดินผ่านมา และพบว่ามี “สิ่งที่ดูเหมือนศพลอยอยู่”
ศพดังกล่าวถูกพบลอยคว่ำหน้าอยู่ใกล้กับเขื่อน ซึ่งอยู่ใกล้กับเรือฮิคาวะมารุ (Hikawa Maru) ที่จอดเทียบท่าอยู่บริเวณสวนสาธารณะยามาชิตะ โดยศพดังกล่าวมีเพียงแค่ร่างกายท่อนบนเท่านั้น ไม่มีเสื้อผ้าปกคุลมร่างกาย และไม่สามารถระบุเพศและอายุของผู้เสียชีวิตได้ในทันที
จากการชันสูตรพลิกศพนางนิติเวชเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนได้ เพราะสามารถเป็นได้ทั้งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการถูกฆาตกรรม
อ้างอิง : news.livedoor.com
