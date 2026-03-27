พนง.โปเกมอนเซ็นเตอร์ เคยติดต่อตำรวจ ถูกสะกดรอยตาม ก่อนถูกแทงเสียชีวิต
พนักงานโปเกมอนเซ็นเตอร์ ที่ถูกแทงเสียชีวิตกลางกรุงโตเกียว เคยติดต่อตำรวจ ถูกคนร้ายสะกดรอยตาม ขณะที่ทางร้านปิดให้บริการชั่วคราว
จากกรณีที่ พนักงานหญิงของร้านโปเกมอนเซ็นเตอร์ ใกล้ย่านอิเคะโบะคุโระ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถูกแทงเสียชีวิต โดยผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นชายในช่วงอายุ 20 ปี ได้ใช้มีดแทงคอผู้ตาย ก่อนจะใช้มีดแทงตัวเองเสียชีวิต เมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.16 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าทั้งสองเสียชีวิตในชั่วโมงต่อมา
ล่าสุดสำนักข่าวไมนิจิได้รายงานความคืบหน้าถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายไทกิ ฮิโรคาวะ วัย 26 ปี ขณะที่ผู้ตายเป็นพนักงานพาร์ทไทมส์ของร้านชื่อ โมเอะ ฮารุคาว่า วัย 21 ปี
โดยผู้ตายและผู้ก่อเหตุนั้นรู้จักกันมาก่อน และฝ่ายหญิงเคยติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอถูกฝ่ายชายสะกดรอยตาม อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบมูลเหตุที่ชัดเจนถึงการก่อเหตุอุกอาจครั้งนี้
ขณะที่ทางบริษัทโปเกมอนแจ้งว่าพวกเขาจะปิดให้บริการโปเกมอนเซ็นเตอร์สาขาดังกล่าวและคาเฟ่ “ปิกาจูสวีท” ที่อยู่ติดกันชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมย้ำว่าพวกเขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มที่ และให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน
