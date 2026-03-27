สหรัฐฯ พิจารณาส่งทหารบก 10,000 นาย ลงพื้นที่ตะวันออกกลาง
กระทรวงสงครามสหรัฐอเมริกา พิจารณาส่งทหารบก 10,000 นาย ลงพื้นที่ตะวันออกกลาง คาดประจำการที่อยู่ในระยะโจมตีอิหร่านและเกาะคาร์ก
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า กระทรวงสงครามสหรัฐอเมริกาพิจารณาส่งทหารอีก 10,000 นายไปยังตะวันออกกลาง จากเดิมที่ทหารเรือกว่า 5,000 นายถูกส่งไปยังภูมิภาคดังกล่าวแล้ว
โดยการส่งทหารลงพื้นที่นั้นจะเพิ่มทางเลือกให้นายทรัมป์ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าจะส่งลงไปยังพื้นที่ไหน แต่คาดว่าจะอยู่ในระยะโจมตีอิหร่านและเกาะคาร์ก
ขณะที่ แอนนา เคลลี่ โฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวได้ตอบถึงรายงานฉบับดังกล่าวว่า “กระทรวงสงครามจะเป็นคนแจ้งเองหากมีการส่งทหารลงพื้นที่ แต่อย่างที่พวกเรากล่าว ประธานาธิบดีทรัมป์มีทางเลือกทางทหารไว้พร้อมใช้งาน”
ทั้งนี้นายทรัมป์ ได้เลื่อนแผนการโจมตีโรงงานพลังงานไปอีก 10 วัน เป็นวันที่ 6 เมษายน เวลา 20.00 น. ตามเวลาสหรัฐอเมริกา หรือเวลาประมาณ 7.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมยืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านเป็นไปอย่างราบรื่น
