“ทรัมป์” ยืดระยะเวลาทำลายโรงงานไฟฟ้าอิหร่านอีก 10 วัน ย้ำเจรจาไปได้ด้วยดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ยืดระยะเวลาทำลายโรงงานไฟฟ้าอิหร่านอีก 10 วัน ย้ำเจรจาไปได้ด้วยดี เผยอิหร่านให้เรือบรรทุกน้ำมันผ่าน 10 ลำ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศยืดระยะเวลาทำงานโรงงานพลังงานของอิหร่าน จากเดิมเป็น 10 วัน หรือเป็นวันที่ 6 เมษายน ตอนเวลา 20.00 น. ตามเวลาสหรัฐอเมริกา หรือเวลาประมาณ 7.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
นอกจากนี้นายทรัมป์ยังกล่าวอีกว่า ทางการสหรัฐฯและทางการอิหร่านยังมีการเจรจาหารือยุติสงครามอย่างต่อเนื่อง และโต้สื่อว่าการรายงานที่บอกว่าไม่มีการเจรจากันเป็นเฟคนิวส์ และย้ำด้วยว่าการพูดคุยเป็นไปด้วยดี
ในเวลาต่อมาผู้นำสหรัฐฯให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าทางอิหร่านได้ส่งของขวัญมาให้ โดยอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมัน 10 ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ พร้อมย้ำอีกรอบว่าการเจรจานั้นเป็นเรื่องจริง
“อิหร่านขอโทษผม และพวกเขาบอกว่าจะให้เรือผ่านได้ 2 ลำ ก่อนที่สุดท้ายจะเป็นเรือแล่นผ่านได้ 10 ลำ” นายทรัมป์กล่าว
