ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก เกาะคาร์ก ท่อน้ำเลี้ยงอิหร่าน กลางวงล้อมสงคราม จ่อวิกฤตพลังงานโลก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 13:21 น.
83
รู้จัก เกาะคาร์ก ท่อน้ำเลี้ยงอิหร่าน กลางวงล้อมสงคราม จ่อวิกฤตพลังงานโลก

ถ้าคุณเป็นคอเกมยิงปืนอย่าง Battlefield 3 คุณอาจจะคุ้นเคยกับชื่อ เกาะคาร์ก (Kharg Island) ในฐานะสนามรบสุดเดือด แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง เกาะเล็กๆ พื้นที่เพียง 20 ตารางกิโลเมตร เป็นขุมพลังงานของอิหร่าน และขุมทรัพย์ทางโบราณคดีที่ซ่อนความลับนับพันปีไว้ใต้ผืนดิน

สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์ที่สอง ทั่วโลกจับจ้องไปที่ เกาะคาร์ก เส้นเลือดใหญ่ ทางเศรษฐกิจของอิหร่านที่ยังคงรอดพ้นจากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลจนถึงตอนนี้

แผนที่ภูมิประเทศเกาะคาร์ก

เกาะคาร์ก อยู่ตรงไหน

เกาะคาร์กตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่อิหร่านประมาณ 15 ไมล์ในอ่าวเปอร์เซียตอนเหนือ ทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมน้ำมันอิหร่าน ประเมินว่าราวร้อยละ 90 ของการส่งออกน้ำมันดิบทั้งหมดของประเทศต้องผ่านเกาะแห่งนี้ก่อนจะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปยังตลาดโลก นอกจากนี้ เกาะคาร์กยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายน้ำมันได้สูงถึงประมาณ 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน

นักวิเคราะห์จากสถาบัน RUSI ในลอนดอนระบุว่า การเข้าควบคุมเกาะจะเปรียบเสมือนการตัดท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งจะช่วยให้สหรัฐฯ มีอำนาจต่อรองสูงสุดในการเจรจาไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำของอิหร่านในอนาคตก็ตาม

สอดคล้องกับความเห็นของอดีตผู้อำนวยการห้องสถานการณ์ไวท์เฮ้าส์ที่มองว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจเห็นโอกาสในการสร้างชัยชนะครั้งใหญ่ผ่านการเข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์นี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงกดดันสูงสุดต่ออิหร่านตามแนวทางที่เคยใช้กับเวเนซุเอลามาแล้ว

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการทางทหารเพื่อยึดครองเกาะคาร์กนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง เนื่องจากจำเป็นต้องใช้กำลังทหารภาคพื้นดินซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงลังเลที่จะดำเนินการ อีกทั้งการโจมตีใดๆ จะกระตุ้นให้ราคาน้ำมันโลกทะยานสูงขึ้นอย่างรุนแรง โดยล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ได้พุ่งขึ้นไปสูงกว่า 103 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้ว

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยลบเรื่องความเสี่ยงจากการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่าน รวมถึงความเป็นไปได้ที่ทางการปักกิ่งอาจตัดสินใจทำลายท่อส่งน้ำมันของตนเองเพื่อขัดขวางไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใช้ประโยชน์

Kharg Island

ย้อนหน้าประวัติศาสตร์ เกาะคลาก มีค่ามาตั้งแต่โบราณ

ในปี ค.ศ. 982 บันทึกโบราณระบุว่าเกาะนี้คือแหล่ง “ไข่มุก” ชั้นเลิศ

ยุคล่าอาณานิคม จักรวรรดิดัตช์ (ฮอลันดา) เคยมาสร้างป้อมปราการ “Mosselstein” ในปี 1753 โดยซื้อเกาะจากผู้ปกครองท้องถิ่นด้วยเงินเพียง 2,000 รูปี ก่อนจะถูกขับไล่ออกไปโดยเจ้าเมืองชาวอาหรับในเวลาต่อมา

ในช่วงสงครามอิหร่าน-อิรัก (1980–1988) เกาะคาร์กถูกกองทัพอากาศอิรักถล่มอย่างหนักหน่วงแทบทุกวัน จนสถานีน้ำมันเกือบทั้งหมดกลายเป็นซากปรักหักพัง กว่าจะฟื้นตัวกลับมาส่งออกน้ำมันได้นับพันล้านบาร์เรลอีกครั้งก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมนานหลายสิบปี

มีการค้นพบสุสานที่ขุดเข้าไปในโขดหินมากกว่า 80 แห่ง บางแห่งมีการสลักรูปชายนอนดื่มเหล้าในศิลปะแบบพัลไมรา (Palmyra) และยังมีไม้กางเขนแบบเนสโตเรียน (Nestorian) สลักอยู่ด้วย พบซากโบสถ์หรืออารามคริสต์โบราณขนาดใหญ่ที่มีห้องพักสำหรับนักบวชถึง 19 ห้อง พร้อมห้องสมุดและลานกลางแจ้ง

นอกจากนี้ ยังมีร่องรอยของวิหารโซโรอัสเตอร์ ที่มีแท่นบูชาไฟตั้งอยู่กลางวิหาร แสดงให้เห็นว่าเกาะแห่งนี้เคยเป็นจุดรวมพลของผู้คนหลากหลายความเชื่อมาตั้งแต่อดีต

ในปี 2007 มีการค้นพบครั้งใหญ่คือ จารึกอักษรรูปลิ่ม (Cuneiform) ยุคจักรวรรดิอาคีเมนิด (เปอร์เซียโบราณ) สลักลงบนหินปะการัง มีใจความสั้นๆ แต่กินใจว่า

“ดินแดนที่ไร้การชลประทานนี้ กลับมามีความสุขได้ [เพราะ] ข้าเป็นผู้นำน้ำเข้ามา”

จารึกนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าชาวเปอร์เซียเข้ามาตั้งรกรากและทำระบบชลประทานบนเกาะนี้มานานกว่า 2,500 ปีแล้ว น่าเสียดายที่ในปี 2008 จารึกนี้ถูกมือดีบุกทำลายจนเสียหายไปกว่า 70% อย่างน่าสลดใจ

จารึกอักษรรูปลิ่ม (Cuneiform) ยุคจักรวรรดิอาคีเมนิด (เปอร์เซียโบราณ)
Kharq cuneiform inscription (Source: CAIS & Cultural Heritage New Agency).

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายยืดหยุ่น

6 นาที ที่แล้ว
ฮีซึง ยุติบทบาทวง ENHYPEN ข่าวต่างประเทศ

ฮีซึง ออกจาก ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว วงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน

12 นาที ที่แล้ว
น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง บันเทิง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

14 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่ บันเทิง

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

16 นาที ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม

39 นาที ที่แล้ว
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด บันเทิง

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

48 นาที ที่แล้ว
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ข่าว

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

54 นาที ที่แล้ว
หายตัวลึกลับหลังรับงานออนไลน์ที่จันทบุรี ข่าว

หายรายวัน แม่เป็นห่วงมาก! รุดแจ้งความโพสต์ประกาศหาลูกสาววัย 25 กับแฟนหนุ่ม

56 นาที ที่แล้ว
แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน &quot;สูติบัตร&quot; โชคดีสภาตีตก บันเทิง

แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน “สูติบัตร” โชคดีสภาตีตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กรุงเทพคริสเตียน เล่าเบื้องหลังหลักสูตรการเรียน “ไมคอน” แม้ค้าแข้งอยู่เยอรมัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแสเผชิญหน้าคู่กรณี ลั่น ไม่ได้ทำผิดไม่จำเป็นต้องไป ก่อนโผล่อัดเทปเคลียร์ใจ คลับฟรายเดย์โชว์ ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อิสราเอลไม่ขาย” พ่อค้ามุสลิมไทยของขึ้น ! ตะเพิดนักท่องเที่ยวยิวลั่นถนน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ อาริสะ นาคาจิมะ แนนโน๊ะ เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ดาวรุ่งวัย 20 รับไม้ต่อเด็กจากนรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม โดดน้ำฆ่าตัวตายพร้อมลูก 10 เดือน แต่ตัวเองรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติร้อง หมอดมยาทำพลาด หลอดเลือดทะลุจนคนไข้ดับ พบพิรุธปลอมลายเซ็น ข่าว

ญาติร้อง หมอดมยาทำพลาด หลอดเลือดทะลุจนคนไข้ดับ พบพิรุธปลอมลายเซ็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ศาลสั่งคุก 4 ปี “อดีตตม.ภูเก็ต” แพร่คลิปโป๊เด็ก 2.5 แสนไฟล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง นึกคิด โพสต์ลาภรรยา มุกดา จากไปด้วยโรคมะเร็ง ข่าว

หนึ่ง นึกคิด กุมมือลา มุกดา ยอมเจ็บ-ทรมานแทน น้องสาว ‘กุญแจซอล’ วอนงดแชร์ข่าวเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอวรงค์ ขอเป็นฝ่ายค้าน ย้ำจุดยืนเดิมไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แข่งแบกเมียชิงแชมป์โลก 2026 ข่าวกีฬา

ไปดูรางวัล คู่รักฟินแลนด์คว้าแชมป์ “แบกเมีย” ในอังกฤษ หลังหิ้วท่าพิสดารฝ่าด่านหฤหรรษ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาอ่วม ราคาน้ำมันขึ้นทุกวัน ค่าครองชีพพุ่ง ปอยเปต เกือบแตะลิตรละ 50 บาท ข่าว

กัมพูชาอ่วม ราคาน้ำมันขึ้นไม่พัก ค่าครองชีพพุ่ง ปอยเปต เกือบแตะลิตรละ 50 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชส้ม น้ำตาคลอ เล่าจุดเริ่มต้นคุยงาน นาวิน ต้าร์ ก่อนเป็นดราม่ายั่วยวน-แทะโลมสามี ไฮโซน้ำหวาน บันเทิง

โค้ชส้ม เล่าเสียงสั่น จุดเริ่มต้นคุยงาน นาวิน ต้าร์ ก่อนเป็นดราม่ายั่วยวน-แทะโลมสามีคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก เกาะคาร์ก ท่อน้ำเลี้ยงอิหร่าน กลางวงล้อมสงคราม จ่อวิกฤตพลังงานโลก ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก เกาะคาร์ก ท่อน้ำเลี้ยงอิหร่าน กลางวงล้อมสงคราม จ่อวิกฤตพลังงานโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นายกฯ อนุทิน สั่งด่วน! ราชการ WFH-งดดูงานต่างประเทศ สู้ศึกพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กกี้เสก บันเทิง

คลิปเซอร์ไพรส์! เสก โลโซ ควง “ปุ๊กกี้ ปริศนา” ตำนานล้านตลับคืนไมค์สุดอบอุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวลืมเงินจ่ายค่าอาหาร เจ้าของร้านใจดีให้มาจ่ายวันหลัง ข่าวต่างประเทศ

เกือบมีเรื่อง! นทท. ไม่มีเงินจ่ายค่าข้าว แทนที่จะโดนด่า เจ้าของทำสิ่งนี้ คนแห่ชื่นชม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 13:21 น.
83
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button