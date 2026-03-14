คลิปนาทีถล่มเกาะคาร์ก ทรัมป์ขู่ซ้ำ! เป่าคลังน้ำมันทิ้ง หากยังปิดช่องแคบฮอร์มุซ
สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยกระดับสู่ขั้นวิกฤตสูงสุด! เมื่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่าน Truth Social เมื่อคืนวันศุกร์ (13 มี.ค. 2569) ว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยทำลายเป้าหมายทางทหารทุกจุดบน เกาะคาร์ก (Kharg Island) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จัดการการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านถึง 90%
การโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางของสงครามอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่มุ่งเน้นเพียงเป้าหมายทางทหารและฐานที่มั่นของแกนนำ โดยคลิปวิดีโอที่ทรัมป์เผยแพร่และ CNN ตรวจสอบแล้วพบว่า ขีปนาวุธพุ่งถล่มรันเวย์สนามบินและสิ่งปลูกสร้างทางทหารบนเกาะจนเกิดระเบิดขนาดใหญ่และควันไฟสีดำพวยพุ่ง
นอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุว่า เขายังละเว้นโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน (คลังน้ำมัน) ไว้ในตอนนี้ แต่หากอิหร่านยังไม่เปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ เขาจะไม่ลังเลที่จะทำลายมันทิ้งทั้งหมด
ด้าน พล.ต. มาร์ก คิมมิตต์ อดีตนายพลสหรัฐฯ ระบุ นี่คือการจับเศรษฐกิจอิหร่านเป็นตัวประกัน เพื่อกดดันให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากราคาน้ำมันโลกพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ไปแล้ว
อิหร่านประกาศกร้าว “เตรียมถล่มคลังน้ำมันพันธมิตรเมกา”
หลังสิ้นเสียงระเบิดเพียงไม่กี่ชั่วโมงศูนย์บัญชาการปฏิบัติการกลางของกองทัพ (Khatam Al-Anbiya) ของอิหร่าน ส่งสัญญาณตอบโต้อย่างดุดันผ่านสื่อรัฐบาล โดยอิหร่านขู่จะโจมตีคลังน้ำมันและโรงงานพลังงานทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะของบริษัทที่มีหุ้นส่วนเป็นชาวอเมริกันหรือให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านแง้มว่า อาจยอมให้เรือผ่านได้ แต่มีเงื่อนไขช็อกโลกคือ ต้องชำระค่าน้ำมันด้วยเงินหยวนของจีนเท่านั้น ห้ามใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อท้าทายอำนาจทางการเงินของวอชิงตัน
ขณะที่สงครามดุเดือดขึ้น เพนตากอนได้สั่งเคลื่อนกำลังพลหน่วยตอบโต้เร็ว “Marine Expeditionary Unit (MEU)” จำนวน 2,500 นาย เข้าสู่พื้นที่ทันที
การประกาศเสริมกำลังเกิดขึ้น 1 วัน หลังจากเครื่องบินเติมน้ำมันของสหรัฐฯ ตกในอิรัก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บนเครื่องเสียชีวิตยกลำ 6 นาย ตอกย้ำถึงราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตในปฏิบัติการครั้งนี้ โดยนักสังเกตการณ์ตั้งข้อสังเกตว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพิ่งเรียกคำถามเรื่องการถล่มเกาะคาร์กว่า “โง่เขลา” เมื่อเช้าวันศุกร์ (13 มี.ค.) แต่พอตกกลางคืนกลับสั่งโจมตีทันทีสะท้อนถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดและคาดเดาได้ยาก
ถึงตรงนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกกำลังกลั้นหายใจรออิหร่านจะเลือก “เปิดช่องแคบฮอร์มุซ” เพื่อรักษาเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจ หรือจะ “เลือกตอบโต้” ด้วยการเผาผลาญแหล่งพลังงานทั่วตะวันออกกลางซึ่งอาจฉุดราคาน้ำมันโลกให้พุ่งสูงจนเกินควบคุม.
