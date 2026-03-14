คลิปนาทีถล่มเกาะคาร์ก ทรัมป์ขู่ซ้ำ! เป่าคลังน้ำมันทิ้ง หากยังปิดช่องแคบฮอร์มุซ

เผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 09:53 น.
ฟุตเทจเกาะคาร์กโดนถล่ม
ภาพ @Truthsocial

สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยกระดับสู่ขั้นวิกฤตสูงสุด! เมื่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่าน Truth Social เมื่อคืนวันศุกร์ (13 มี.ค. 2569) ว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยทำลายเป้าหมายทางทหารทุกจุดบน เกาะคาร์ก (Kharg Island) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จัดการการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านถึง 90%

การโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางของสงครามอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่มุ่งเน้นเพียงเป้าหมายทางทหารและฐานที่มั่นของแกนนำ โดยคลิปวิดีโอที่ทรัมป์เผยแพร่และ CNN ตรวจสอบแล้วพบว่า ขีปนาวุธพุ่งถล่มรันเวย์สนามบินและสิ่งปลูกสร้างทางทหารบนเกาะจนเกิดระเบิดขนาดใหญ่และควันไฟสีดำพวยพุ่ง

นอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุว่า เขายังละเว้นโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน (คลังน้ำมัน) ไว้ในตอนนี้ แต่หากอิหร่านยังไม่เปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ เขาจะไม่ลังเลที่จะทำลายมันทิ้งทั้งหมด

ด้าน พล.ต. มาร์ก คิมมิตต์ อดีตนายพลสหรัฐฯ ระบุ นี่คือการจับเศรษฐกิจอิหร่านเป็นตัวประกัน เพื่อกดดันให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากราคาน้ำมันโลกพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ไปแล้ว

ทรัมป์สั่งถล่มเกาะคาร์ก 14 มีนาคม 2026
ภาพ @truthsocial
ทรัมป์สั่งถล่มเกาะคาร์ก
ภาพ @truthsocial

อิหร่านประกาศกร้าว “เตรียมถล่มคลังน้ำมันพันธมิตรเมกา”

หลังสิ้นเสียงระเบิดเพียงไม่กี่ชั่วโมงศูนย์บัญชาการปฏิบัติการกลางของกองทัพ (Khatam Al-Anbiya) ของอิหร่าน ส่งสัญญาณตอบโต้อย่างดุดันผ่านสื่อรัฐบาล โดยอิหร่านขู่จะโจมตีคลังน้ำมันและโรงงานพลังงานทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะของบริษัทที่มีหุ้นส่วนเป็นชาวอเมริกันหรือให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านแง้มว่า อาจยอมให้เรือผ่านได้ แต่มีเงื่อนไขช็อกโลกคือ ต้องชำระค่าน้ำมันด้วยเงินหยวนของจีนเท่านั้น ห้ามใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อท้าทายอำนาจทางการเงินของวอชิงตัน

ขณะที่สงครามดุเดือดขึ้น เพนตากอนได้สั่งเคลื่อนกำลังพลหน่วยตอบโต้เร็ว “Marine Expeditionary Unit (MEU)” จำนวน 2,500 นาย เข้าสู่พื้นที่ทันที

การประกาศเสริมกำลังเกิดขึ้น 1 วัน หลังจากเครื่องบินเติมน้ำมันของสหรัฐฯ ตกในอิรัก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บนเครื่องเสียชีวิตยกลำ 6 นาย ตอกย้ำถึงราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตในปฏิบัติการครั้งนี้ โดยนักสังเกตการณ์ตั้งข้อสังเกตว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพิ่งเรียกคำถามเรื่องการถล่มเกาะคาร์กว่า “โง่เขลา” เมื่อเช้าวันศุกร์ (13 มี.ค.) แต่พอตกกลางคืนกลับสั่งโจมตีทันทีสะท้อนถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดและคาดเดาได้ยาก

ถึงตรงนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกกำลังกลั้นหายใจรออิหร่านจะเลือก “เปิดช่องแคบฮอร์มุซ” เพื่อรักษาเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจ หรือจะ “เลือกตอบโต้” ด้วยการเผาผลาญแหล่งพลังงานทั่วตะวันออกกลางซึ่งอาจฉุดราคาน้ำมันโลกให้พุ่งสูงจนเกินควบคุม.

ทรัมป์ พูดคุยกับผู้สื่อข่าวก่อนขึ้นเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ในวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 2026 ณ ฐานทัพร่วมแอนดรูว์ส รัฐแมริแลนด์ เพื่อเดินทางไปยังรัฐฟลอริดา (AP Photo/Mark Schiefelbein)
ทรัมป์ และ เมลาเนีย เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติปาล์มบีช (AP Photo/Mark Schiefelbein)
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โบกมือหลังจากเดินทางมาถึงด้วยเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 2026 (AP Photo/Mark Schiefelbein)
ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Planet Labs PBC นี้แสดงให้เห็นเกาะคาร์กของอิหร่าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2026 (Planet Labs PBC via AP)

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

