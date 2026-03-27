“อนุทิน” สั่งด่วน เดินหน้าปราบปรามกักตุน-ลักลอบส่งออกน้ำมันนอกประเทศ

อนุทิน สั่งด่วน ปราบปรามกักตุน-ลักลอบส่งออกน้ำมันนอกประเทศ เพื่อแก้ปัญหา เสถียรภาพด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ได้หารือร่วมกับ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรอง ผอ.รมน. และ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการกักตุนและการลักลอบนำน้ำมันออกนอกประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยภายหลังการหารือ ผอ.รมน. ได้สั่งการให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง- ระหว่างทาง-ปลายทาง ป้องกันการกักตุน ลักลอบขนย้าย หรือการนำออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย สำหรับแนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย
1. ต้นทาง (โรงกลั่นน้ำมัน) มอบหมายให้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคงทางพลังงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการผลิตและการบริหารจัดการน้ำมันจากโรงกลั่น ให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่เกิดการนำออกนอกระบบอย่างผิดปกติ
2. ระหว่างทาง (การขนส่งและการกระจายน้ำมัน) ให้ กอ.รมน.จังหวัดทั่วประเทศ และ กอ.รมน.ภาคส่วนแยก ในกองกำลังป้องกันชายแดน ร่วมกำกับดูแลเส้นทางการขนส่งและการกระจายน้ำมัน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งน้ำมันออกนอกประเทศ
3. ปลายทาง (สถานีบริการน้ำมัน)ให้ ชุดตรวจร่วมของ กอ.รมน.จังหวัด ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบปริมาณการจำหน่าย การกักตุน และการดำเนินการที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการ รักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ ป้องกันการเอาเปรียบประชาชน และสร้างความโปร่งใสในระบบการค้าพลังงาน พร้อมย้ำว่า กอ.รมน.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วประเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผบ.ตร. สั่งสอบหลังใบสั่ง “อนุทิน” หลุดว่อนโซเชียล ยันไม่ได้ถูกแฮกระบบ
- ชาวเน็ตเม้นท์สนั่น! “ฮาย อาภาพร” โพสต์น้ำมันขึ้น 6 บาท บ่นไปก็ไม่มีไรดีขึ้น
- พรรคภูมิใจไทย วอนชาวเน็ตแสดงความเห็นอย่างสุภาพ โดนถล่มเรื่องราคาน้ำมัน
