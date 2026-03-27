บันเทิง

ชาวเน็ตเม้นท์สนั่น! “ฮาย อาภาพร” โพสต์น้ำมันขึ้น 6 บาท บ่นไปก็ไม่มีไรดีขึ้น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 08:34 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 08:34 น.
84

ฮาย อาภาพร โพสต์หลัง น้ำมันขึ้น 6 บาท บ่นไปก็ไม่มีไรดีขึ้น แล้วจะทำไง ชีวิตต้องเดินหน้าต่อ ก่อนที่ชาวเน็ตจะเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก

ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ นักร้องลูกทุ่งคนดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่ราคาน้ำมันขึ้น 6 บาทต่อลิตร เมื่อช่วงคืนวันที่ 25 มี.ค. ว่า “บ่นไปก็ไม่มี (อีโมจิจระเข้) อะไรดีขึ้นมา มีสิทธิ์ได้แค่เห่าหอน ขึ้นมาได้ 6 บาท แล้วจะให้ทำยังไง? แม่ง..ชีวิตพวกเราก็ต้องเดินต่อ ไอ้ฉิบหาย !!!!”

อย่างไรก็ตามความเห็นดังกล่าวได้มีคนเข้ามาแสดงเห็นกันเป็นจำนวนมาก พร้อมหยิบยกคำพูด ฮาย อาภาพร ที่เคยร้องเพลง “เลือกแล้วค่ะ” ในช่วงก่อนเลือกตั้ง 2568 ที่ผ่านมา

ซึ่งในช่วงหนึ่งมีเนื้อร้องว่า “เลือกแล้วค่ะ เลือกพรรคภูมิใจไทยแล้วค่ะ ได้เบอร์แล้วค่ะ เบอร์ 37 นะคะ อ๋อไม่หรอกค่ะ ไม่เลือกพรรคอื่นหรอกค่ะ เลือกตั้งอีกครั้งคราวนี้ ขอเลือกคนดีเข้าสู่สภา ไม่คิดจะเลือกพรรคใด เลือกภูมิใจไทยพรรคเดียวเลยหนา พรรคนี้เขาเป็นกันเอง มีแต่คนเก่งช่วยกันนำพา รักพรรครักตัวคนทั้งใจ เลือกภูมิใจไทยด้วยใจศรัทธา…”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

