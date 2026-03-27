สหรัฐฯ สั่งระงับออกวีซ่าถาวร 75 ชาติ รวมประเทศไทย ชี้เพื่อลดภาระค่าสวัสดิการรัฐ
สหรัฐอเมริกา ประกาศระงับการออกวีซ่าถาวร ให้แก่ผู้มีสัญชาติไทยและอีก 74 ประเทศ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2569
วันที่ 27 มี.ค. 2569 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก U.S. Embassy Bangkok โดยระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะระงับการออกวีซ่าถาวรทั้งหมดให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติจาก 75 ประเทศ รวมถึง ประเทศไทย ซึ่งกลุ่มผู้อพยพจากประเทศดังกล่าวมีอัตราการรับสวัสดิการสาธารณะในระดับสูง อันก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายต่อผู้เสียภาษีของสหรัฐฯ
ผู้สมัครวีซ่าถาวรซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติจากประเทศที่ได้รับผลกระทบ ยังสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าและเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามปกติ แต่จะไม่มีการออกวีซ่าถาวรให้แก่ผู้มีสัญชาติจากประเทศเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาที่มีการระงับดังกล่าว
ข้อยกเว้นสำคัญ: ผู้สมัครที่ถือสองสัญชาติและมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุจากประเทศที่ไม่อยู่ในรายการดังกล่าว จะได้รับการยกเว้น เด็กที่อยู่ในกระบวนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยครอบครัวชาวอเมริกันก็สามารถได้รับการยกเว้นเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้ประกาศของประธานาธิบดีหมายเลข 10998
ส่วนเว็บไซต์ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเดินทาง ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ประธานาธิบดีทรัมป์ ระบุชัดเจนว่า ผู้ย้ายถิ่นฐานต้องสามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินได้ และต้องไม่เป็นภาระทางการเงินแก่ชาวอเมริกัน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กำลังดำเนินการตรวจสอบนโยบายการคัดกรองและตรวจสอบประวัติทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ย้ายถิ่นฐานจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจะไม่ใช้สวัสดิการในสหรัฐฯ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือกลายเป็นภาระของสาธารณะ
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2026 เป็นต้นไป กระทรวงการต่างประเทศได้ระงับการออกวีซ่าทั้งหมดแก่ผู้สมัครวีซ่าประเภทถาวร (Immigrant Visa) ที่เป็นพลเมืองของประเทศดังต่อไปนี้
อัฟกานิสถาน, แอลเบเนีย, แอลจีเรีย, แอนติกาและบาร์บูดา, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, บาฮามาส, บังกลาเทศ, บาร์เบโดส, เบลารุส, เบลีซ, ภูฏาน, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บราซิล, พม่า, กัมพูชา, แคเมอรูน, เคปเวิร์ด, โคลอมเบีย, โกตดิวัวร์, คิวบา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, โดมินิกา, อียิปต์, เอริเทรีย, เอธิโอเปีย, ฟิจิ, แกมเบีย, จอร์เจีย, กานา, เกรเนดา, กัวเตมาลา, กินี, เฮติ, อิหร่าน, อิรัก, จาเมกา,
จอร์แดน, คาซัคสถาน, โคโซโว, คูเวต, คีร์กีซสถาน, ลาว, เลบานอน, ไลบีเรีย, ลิเบีย, มอลโดวา, มองโกเลีย, มอนเตเนโกร, โมร็อกโก, เนปาล, นิการากัว, ไนจีเรีย, มาซิโดเนียเหนือ, ปากีสถาน, สาธารณรัฐคองโก, รัสเซีย, รวันดา, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, เซเนกัล, เซียร์ราลีโอน, โซมาเลีย, เซาท์ซูดาน, ซูดาน, ซีเรีย, แทนซาเนีย, ไทย, โตโก, ตูนิเซีย, ยูกันดา, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน และเยเมน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: