2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม
ในเขตเมอร์ซิง รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการศาสนาอิสลามแห่งรัฐยะโฮร์ (JAINJ) ได้นำกำลังเข้าจับกุมชายหนุ่ม 2 คน ขณะกำลังประกอบกามกิจอยู่ภายในรถยนต์ที่จอดติดเครื่องและเปิดแอร์ทิ้งไว้
จุดเริ่มต้นของการจับกุมมาจากการที่เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนป้องกันการทำผิดศีลธรรม สังเกตเห็นความผิดปกติ โยกและสั่นไหวไปมา แม้กระจกด้านหลังจะติดฟิล์มดำทึบจนมองไม่เห็นด้านใน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขยับรถตู้ไปจอดเทียบด้านหน้าก็พบว่าไม่มีใครนั่งอยู่บริเวณเบาะคนขับหรือเบาะผู้โดยสารตอนหน้าเลย
เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจลงไปตรวจสอบที่ข้างรถ เมื่อมองผ่านกระจกหน้าต่างที่ไม่ได้มืดทึบจนเกินไป ก็พบชายสองคนกำลังทำกิจกรรมบางอย่างอยู่ที่เบาะหลัง เจ้าหน้าที่จึงเคาะกระจกพร้อมแสดงบัตรประจำตัวเพื่อขอตรวจค้น หลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งนาที ประตูรถก็เปิดออก เผยให้เห็นชายทั้งสองคนอยู่ในสภาพสวมเพียงเสื้อยืดท่อนบน ไม่ได้สวมกางเกง
จากการสอบสวนพบว่า ชายคนแรกเป็นพลเมืองท้องถิ่นชาวมาเลเซียวัย 30 กว่าปี สถานะโสด และเดินทางมาจากรัฐอื่นเพื่อมาทำงานในพื้นที่นี้ ส่วนคู่ขาอีกคนเป็นชายสัญชาติปากีสถานวัย 20 กว่าปี นับถือศาสนาอิสลาม มีหนังสือเดินทางถูกต้อง แต่ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ
ทั้งคู่เปิดเผยว่าเพิ่งรู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงสัปดาห์เดียว นี่คือการนัดเจอกันในชีวิตจริงเป็นครั้งแรก ฝ่ายชายชาวมาเลเซียเป็นคนขับรถไปรับชายชาวปากีสถานหลังเลิกงาน
ฝ่ายชายชาวมาเลเซียรับสารภาพว่า เขาเป็นคนเสนอตัวให้บริการกับชายชาวต่างชาติรายนี้ ไม่ได้สร้างโปรไฟล์ปลอมหรือหลอกว่าเป็นผู้หญิงแต่อย่างใด เพราะเขามีรสนิยมชื่นชอบและต้องการการปรนนิบัติจาก “ชายแท้” โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรูปร่างกำยำล่ำสัน
ทั้งคู่ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบาะหลังรถนั้นเป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย ไม่มีการจ่ายเงินซื้อบริการแต่อย่างใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชายทั้งสองคนไปสืบสวนและเตรียมดำเนินคดีตามความผิดมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติความผิดทางอาญาตามหลักศาสนาอิสลามแห่งรัฐยะโฮร์ ปี 1997 ต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: