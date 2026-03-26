ไผ่ ลิกค์ ฟาดถึงใคร น้ำมันราคาพุ่ง มีให้เติมปกติ ย้อนประโยคเด็ด รวยไม่ไหวแล้ว
ไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร สงสัย น้ำมันพุ่ง 6 บาทต่อลิตร มีเติมปกติทุกปั๊ม ลั่นประโยคเด็ดนายกฯ รวยไม่ไหวแล้ว ทิ้งท้ายคำถาม ‘ใครรวยทุกคนรู้ดี รวยไม่ไหวแล้ว’
วันนี้ (26 มีนาคม 2569) ไผ่ ลิกค์ สส. จังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 พรรคกล้าธรรม ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในช่วงค่ำวานนี้ พุ่งสูงขึ้นไปที่ราคา 6 บาทต่อลิตร ให้ความเห็นว่าก่อนหน้านี้มีช่วงที่น้ำมันขาดแคลนและมีการจำกัดให้เติมน้ำมันได้เพียง 500 บาท ซ้ำยังมีกรณีที่ประชาชนทะเลาะเบาะแว้งถึงขั้นลงไม้ลงมือ เพราะแย่งคิวเติมน้ำมัน แต่วันนี้ที่น้ำมันราคาขึ้นกลับมีให้เติมได้ปกติ
นอกจากนี้เจ้าตัวยังฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ว่า ใครรวมทุกคนรู้ รวมไม่ไหวแล้ว งานนี้โซเซียลต่างจับตาว่าเป็นการล้อไปถึงประโยคที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เคยประกาศกร้าวไว้ตอนที่ปราศรัยหาเสียงช่วงเลือกตั้งที่ จ.หนองคาย วันที่ 25 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เผยว่า ก่อนหน้านี้ตนเป็นนายกฯ ได้แค่ 2 เดือนก็ทำให้ประชาชนได้เยอะแล้ว รับประกันว่าหากได้นั่งเก้าอี้นายกฯ ครบ 4 ปีเต็มจะทำให้ประชาชนร้องว่า “พอแล้ว พอแล้ว รวยไม่ไหวแล้ว ไม่มีที่เก็บตังค์แล้ว เชื่อเถอะครับว่าผมทำได้”
หลังจากโพสต์ของ ไผ่ ลิกค์ ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นในช่วงวิกฤตพลังงาน ร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน เพราะการที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรง
“ฝากท่านอภิปรายให้สนั่นสภา เพื่อคนทั้งแผ่นดิน ด้วยครับ”
“อยากได้คนที่ตั้งใจมาบริหารประเทศอย่างจริงใจ ไม่หวังหาผลประโยชน์ คงยากส์เนอะ”
“จัดเน้น ๆ หนัก ๆ ในสภาหน่อยครับพี่”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: