ข่าวต่างประเทศ
ชายคว้ามีดแทงคอ พนง.โปเกมอนเซ็นเตอร์สาขากรุงโตเกียว ดับก่อนปลิดชีพตัวเองตาม
อุกอาจ ชายคว้ามีดแทงคอ พนง.โปเกมอนเซ็นเตอร์สาขากรุงโตเกียวเสียชีวิต ก่อนจะฆ่าตายตัวตาม ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า พนักงานหญิงของร้านโปเกมอนเซ็นเตอร์ ใกล้ย่านอิเคะโบะคุโระ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถูกแทงเสียชีวิต
โดยผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นชายในช่วงอายุ 20 ปี ได้ใช้มีดแทงคอผู้ตาย ก่อนจะใช้มีดแทงตัวเองเสียชีวิต เมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.16 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยทั้งสองเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานมูลเหตุจูงใจของเหตุการณ์ครั้งนี้แต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
